Fransa’daki Ermeni okul ve kiliseler ırkçı saldırılara karşı böyle korunuyor (foto)

Fransa’nın Ermenistan Büyükelçisi Jonathan Lacote, Fransa’da güvenlik güçleri tarafından korunan Ermeni Saint Jacous Kilisesi’nin ve Margaryan –Papazyan okulunun resimlerini “Facebook” üzerinden yayınladı.



Lacote, “Bunlar üzücü resimlerdir. Ancak Fransa halkının, kendi tüm vatandaşlarını nasıl koruduğunu gösteren güçlü sembollerdir. Ermeni kökenli Fransa’lılara yönelik tehdit, tüm Fransa’ya yönelik tehdittir” ifadelerini kullandı.



Daha önce Fransa’nın Nice şehrinde bir kilisenin yanında gerçekleşen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirmişti. Fransa, Ermenilerin en yoğun yaşadığı Avrupa ülkelerinden biridir. Eylül sonunda Azerbaycan’ın Artsakh’a (Dağlık Karabağ) saldırmasından sonra yerel Ermeniler, Fransa’nın en büyük şehirlerinde ve başkent Paris’te Artsakh’ın bağımsızlığının tanınması talebiyle barışçıl eylemler düzenlemeye başladı. Türkler ise Ermenilere saldırarak bu barışçıl eylemleri engellemeye çalışarak, silahlarla sokaklara çıkıp “Ermeni avına” başladı.





Hatırlanacağı üzere, Türkiye ve yabancı teröristler desteğiyle uzun zamandan beri savaş hazırlıkları yapan Azerbaycan, 27 Eylül tarihinde Dağlık Karabağ ile sınırın tüm boyunca geniş çaplı saldırıya geçti. 10 Ekim, 17 Ekim ve 25 Ekim tarihlerinde AGİT Minsk Grubu eşbaşkan ülkelerinin arabuluculuğuyla üç kez ilan edilen ateşkes, Azerbaycan tarafından beş dakikadan fazla korunmadı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/07/Fransa-Ermeni-Karabağ/197846