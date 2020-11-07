Azerbaycan’dan BM’ye üye ülkelere ‘topraklarınızda Ermenistan için bağış toplanmasına izin vermeyin’ çağrısı

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Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda yaşadığı kayıpları telafi etmek için çeşitli ülkelerdeki Ermeni diasporasını kullanarak ordusuna para toplandığını belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, BM’ye üye ülkelere topraklarında bağış toplanmasını engelleme çağrısı yaptı.

Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ermeni diasporası tarafından yönetilen sivil toplum kuruluşları ve hayır kurumları aracılığıyla toplanan bağışlarla Ermenistan’ın saldırılarına katkı sağlandığına dikkat çekti.

Bağışların işgal altındaki Azerbaycan topraklarında yürütülen yasa dışı faaliyetlerin ve işgalin pekiştirilmesi için kullanıldığını kaydeden Hacıyev, Ermeni diasporasının 30 yıldır bu yolla yabancı ülkelerdeki vatandaşları kandırdığını ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme uyarınca söz konusu bağış toplama faaliyetinin terörün finansmanı olarak görüldüğünü vurgulayan Hacıyev, “Ülkeler, bunların önüne geçmek için tedbir almak durumunda. Bu bağlamda Azerbaycan, BM’ye üye ülkeleri Ermeni terörizminin Azerbaycan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı finanse edilmesi için topraklarının kullanılmasına karşı çıkmaya çağırıyor” dedi.

Azerbaijan calls upon the UN Member States to counter the use of their territories to finance Armenian terrorism aimed against our country’s sovereignty and territorial integrity. #financingterrosim @coe @UN @OSCE pic.twitter.com/I4MRJKWRjw — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 6, 2020

https://tr.sputniknews.com/dunya/202011071043176928-azerbaycandan-bmye-uye-ulkelere-topraklarinizda-ermenistan-icin-bagis-toplanmasina-izin-vermeyin/