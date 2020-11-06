Fransa’da ‘Türkiye yanlısı gösteri’ yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

Fransa’nın Dijon kentinde ‘Türkiye yanlısı gösteri’ yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan üç 3 kişi serbest bırakıldı.

Savcılık daha önce yaptğı açıklamada, 29 Ekim’de izinsiz gösteriye katıldığını belirttiği şüphelilerin, “şiddet ve aşağılama amacıyla şiddet içeren bir gruba katılmaktan” dolayı yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurmuştu. Fransız basını, kısa bir süre sorgulanan bu kişiler hakkında soruşturma açılmayacağını aktardı.

Fransız polisi, geçtiğimiz hafta Dijon’da Türk bayrakları sallayıp ‘Allahu Ekber’ sloganları atan yaklaşık 60 kişilik grubu göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Dijon’un sosyalist belediye başkanı François Rebsamen, protestoyu “radikal bir Türk milliyetçi gösterisi” olarak nitelemişti.

Fransa ‘Ülkücü Hareketi’ resmen yasakladı

Fransa’da geçtiğimiz hafta Ermenilerin Dağlık Karabağ protestosunda 4 Türk’ün yaralanması sonrası Lyon ve çevresinde iki grup arasında tansiyon arttı.

Bu olayı protesto eden bir grup, Ermenilerin yoğun yaşadığı Decines semtinde yürüyüş yaptı. Ardından da bölgedeki Ermeni Hafıza Merkezi ve ‘Ermeni Soykırımı Anıtının’ üzerinde spreyle “Bozkurtlar” ve “RTE” yazıları yazıldı.

Fransa İçişleri Bakanlığı da ülkede faaliyet gösteren ‘Ülkücü Hareketi’nin resmen yasaklandığını duyurdu.

Ankara bu karara tepki gösterirken, Dışişleri Bakanlığı, “Fransız hükümeti tarafından lağvedildiği açıklanan “Bozkurtlar” isimli bir hareket olmadığı esasen bilinmektedir. Alınan bu karara karşı en sert şekilde mukabele edeceğimizi vurguluyoruz” açıklaması yaptı.

https://tr.euronews.com/2020/11/06/fransa-da-3-kisi-turkiye-yanl-s-gosteri-yapmaktan-tutukland