Azerbaycan Şuşi ve Stepanakert’i bombalamayı kesmiyor: 3 can kaybı var

5-6 Kasım gecesi Azerbaycan tarafından Artsakh’a (Dağlık Karabağ) açılan ateş sonucunda can kayıpları yaşandı.

Karabağ Olağanüstü Hal Servisi’nden yapılan açıklamada, “Türk-Azerbaycan güçleri, tüm gece boyunca Şuşi ve Stepanakert şehirlerini yoğun ateş altında tuttu. Füze saldırıları neticesinde Şuşi’de bazı evler yandı, başkentte ise yıkılmalar var. Olay yerinde Olağanüstü Hal Servisi’nin arama kurtarma ekipleri çalışıyor. Ön verilere göre sivil halk arasında üç can kaybı var” denildi.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül tarihinden itibaren Türkiye’nin ve yabancı teröristlerin apaçık ve kanıtlanmış desteğiyle Dağlık Karabağ’a karşı geniş çaplı savaş operasyonları başlatan Azerbaycan, başkent Stepanakert, kale-şehir Şuşi ve Martuni, Martakert şehirleri dahil Artsakh’ın sayısız sivil yerleşim yerlerini durmadan ateş altına alıyor, hatta sivillere karşı tüm dünyada yasaklı olan silahları kullanmakta da tereddüt etmiyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/06/Azerbaycan-Karabağ-savaş/197793