İzmir Depreminde Bazı Kiliseler Büyük Hasar Gördü

İzmir ve çevresinde yaşayanlar, 30 Ekim Cuma günü saat 14.51’de meydana gelen büyük deprem felaketini hafızalardan kolay silemeyecek.

Şu ana kadar şehrin Hristiyan ve Musevi cemaatleri içinde can kaybı yok ama ne yazık ki İzmir’deki kiliseler büyük hasar görmüş durumda.

Aziz Polikarp Kilisesi’nin Çan Kulesi

Aziz Yuhanna Katedrali (D.O.M.), sadece birkaç yıl önce restore edilmişti ve bu şekilde ihtişamını koruyordu. Sarsıntı ile birlikte Katedralin bahçesine koşan kilisenin rahibi Peder Ugo ve personeli, kısa bir süre sonra içeri girdiklerinde, ilk önce büyük bir toz bulutuyla karşılaştılar. Birkaç dakikalık beklemeden sonra, durumu görünce depremin ne kadar şiddetli olduğu anlaşıldı. Ana sunak kubbesi, apsisin duvarları ve yan şapellerin bulunduğu kubbeler zarar gördü.

Aziz Polikarp Kilisesi’nin Depremden Sonraki Hali

Kilisenin arkasında bitişik müştemilat binasında mutfak, yemekhane ve toplantı salonu olarak kullanılan kısımların duvar ve tavanlarında çatlaklar oluştu. Covid-19 nedeniyle ziyaretlere kapatılan ve yalnızca ibadete açık tutulan Katedral, can güvenliği açısından binanın kullanılmaması daha uygun görülüp tamamen kapatıldı. Pazar günleri kutsal Ayin başka bir kilisede yapılıyor.

Efkaristiya Muhafazasında bulunan Efkaristiya hemen başka bir odaya alındı ve katedral içerisindeki değerli dini obje, resim, heykel ve kutsal emanetler güvenli bir yere taşındı.

Aziz Polikarp Kilisesi’nin Siyah Meryem Ana Heykeli

Birkaç yüz metre ötedeki Aziz Polikarp kilisesi de önemli ölçüde hasar gördü. Görkemli fresklerle kaplı tavanda çok sayıda çatlaklar oluştu ve parçaları yere düştü. Siyah Meryem Ana heykeli kaidesinden düşerek, başındaki tacı kayboldu, sağ kolu ve sağ ayağı kırıldı.

Kilisenin içindeki girişte pazar günü öğleden sonra büyük su baskını meydana geldi ve bu sabah pazartesi günü su geri gitti. Aziz Polikarp Kilisesi, Covid-19 nedeniyle birkaç aydır ziyarete kapalı ve sonraki özel planlamış dualar da iptal edilmişti.

Aziz Polikarp Kilisesi’nin Depremden Sonraki Hali

Karşıyaka Azize Helena Kilisesi de büyük hasar gördü. Bütün tavanlarda çatlaklar oluştu, bazı parçalar ve dışarıda bazı blok taşlar düştü. Çatıda çoğu kiremitler kırıldı. Ana giriş kapısında sütunlar kırılıp bir kısmı yere düştü bir kısmı da düşmek üzere. Kilise şu anda kapalı durumda.

Nathalie Ritzmann, Sat-7 İzmir

https://haber.sat7turk.com/izmir-depreminde-bazi-kiliseler-buyuk-hasar-gordu/