Ermenistan Savunma Bakanlığı: Azerbaycan Kara Kuvvetleri ciddi kayıplar yaşadı, onların ümidi paralı askerlerdir

Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan cephedeki durumuyla ilgili sıradaki basın toplantısı sırasında Azerbaycan Kara Kuvvetleri’nin ciddi bir şekilde zarar gördüğünü ve gücünü yitirdiğini ifade etti.

1 Kasım tarihinde düzenlenen basın toplantısında Artsrun Hovhannisyan şu ifadelere yer verdi:

“Biz bugün ikinci paralı teröristin görüntülerini yayınladık. Kendisi nasıl orduya katıldığını, ödendiğini ve Azerbaycan tarafından bize karşı kullanıldığını itiraf etti. Bununla ilgili daha çok sürprizlerimiz olacak. Türkiye ve Azerbaycan istedikleri kadar teröristlerin cephedeki varlığını ve kullandıklarını inkar etsin.”

Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisinin sözlerine göre Ermeni tarafı bu paralı teröristlerin hangi bölgelerde, ne için kullanıldığını, onların vasıtasıyla ne gibi sorunlar çözüldüğünü iyi biliyor ve bununla ilgili bilgilere sahiptir.

Artsrun Hovhannisyan Azerbaycan Kara Kuvvetler’in ciddi kayıplardan dolayı gücünü yitirdiğini ve tek ümidi bu paralı askerlerin olduğunu vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/02/Ermenistan-Savunma-Bakanlığı-Azerbaycan-Kara-Kuvvetleri/197392