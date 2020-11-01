Ermeni futbol yıldızından dünyaya mesaj: “Beni tanıyorsan, Artsakh’ı da tanı! Artsakh, benim!”

Ermenistan milli futbol takımının kaptanı, İtalyan “Roma”nın orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan, Facebook üzerinden Artsakh’ı (Karabağ) tanıma çağrısını yaptı.

Artsakh halkının kendi kaderini tayin hakkına destek vermeye çağıran Ermeni futbol yıldızı, “Çatışma gittikçe şiddetlenirken, Ermeni sivil halkına karşı saldırılar devam ederken ve onların imha tehlikesi varken, uluslararası camiayı Artsakh Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ve kendi kaderini tayin hakkını tanımaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.



Mkhitaryan, bu yazıyla beraber bir de “Beni tanıyorsan Artsakh’ı tanı. Artsakh, benim!” yazılı kendi resmini de paylaştı.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye ve uluslararası teröristler destekli Azerbaycan, 27 Eylül’de Artsakh Cumhuriyeti’ne karşı uzun zamandan beri hazırlıklarını yaptığı geniş çaplı bir savaş başlattı. Savaş operasyonları sırasında sivil yerleşimlerini de hedef almaktan kaçınmayan Azerbaycan, en son sivil halkın da sığındığı Artsakh oranlarına karşı kimyasal silah niteliğinde olan fosforlu bombalar kullanmaya başladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/01/Ermeni-Henrikh-Mkhitaryan-Karabağ/197299