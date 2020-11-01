Azerbaycan’ın yardım ettiği 85 yaşındaki Ermeni kadına Ermenistan işkence yaptı

“SAVAŞ ÇIKTIĞINDA ERMENİ ASKERLERİ BİZİ TERK ETTİ”

‘a saldırmasıyla başlayan çatışmalar 36’ncı gününe girdi. Azerbaycan ordusu karşısında duramayan ve cephelerden geri çekilen Ermenistan askerleri, birçok mühimmatını geride bırakarak kaçtı. Ermenilerin geride bıraktığı tek şey mühimmat olmadı. Ermenistan askerleri tarafından terk edilen 85 yaşındaki Babayan Yevgeniya Pavlovna Azerbaycan askerleri tarafından bulunarak Bakü ‘ye götürüldü ve tedavi altına alındı.

Azerbaycanlıların ve Ermenilerin Dağlık Karabağ’da barış içinde yaşayabileceklerini belirten kadın, “Savaş çıktığında Ermeni askerleri bizi terk etti. Neyse ki Azerbaycan askerleri bizi kurtardı ve bizi Bakü’ye getirdi. Şu anda Bakü’de bir hastanede tedavi görüyorum. Buraya çok iyi bakıyorlar bize. Her iki halkın Dağlık Karabağ’da barış içinde yaşayabileceğine inanıyorum” dedi.

İŞKENCEYE MARUZ KALDIĞI AÇIKLANDI

Babayan, tedavisin ardından Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Rusya Federasyonu’nun insani desteğiyle Ermenistan’a iade edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dışişleri Politika Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Babayan’ın Ermenistan’da işkenceye maruz kaldığını açıkladı.

“PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL İŞKENCEYE MARUZ KALMASI ÜZÜNDÜ VE ENDİŞE KAYNAĞIDIR”

Hacıyev konuyla ilgili olarak, “Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Rusya Federasyonu’nun insani desteğiyle Ermenistan’a iade edilen 85 yaşındaki Babayan’ın, Ermenistan’da psikolojik ve fiziksel işkenceye maruz kalması ciddi bir üzüntü ve endişe kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

https://www.haberler.com/azerbaycan-in-yardim-ettigi-85-yasindaki-ermeni-13705942-haberi/