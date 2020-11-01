Azerbaycan’ın yardım ettiği 85 yaşındaki Ermeni kadına Ermenistan işkence yaptı

“SAVAŞ ÇIKTIĞINDA ERMENİ ASKERLERİ BİZİ TERK ETTİ”
Azerbaycanlıların ve Ermenilerin Dağlık Karabağ’da barış içinde yaşayabileceklerini belirten kadın, “Savaş çıktığında Ermeni askerleri bizi terk etti. Neyse ki Azerbaycan askerleri bizi kurtardı ve bizi Bakü’ye getirdi. Şu anda Bakü’de bir hastanede tedavi görüyorum. Buraya çok iyi bakıyorlar bize. Her iki halkın Dağlık Karabağ’da barış içinde yaşayabileceğine inanıyorum” dedi.
İŞKENCEYE MARUZ KALDIĞI AÇIKLANDI
Babayan, tedavisin ardından Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Rusya Federasyonu’nun insani desteğiyle Ermenistan’a iade edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dışişleri Politika Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Babayan’ın Ermenistan’da işkenceye maruz kaldığını açıkladı.
“PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL İŞKENCEYE MARUZ KALMASI ÜZÜNDÜ VE ENDİŞE KAYNAĞIDIR”
Hacıyev konuyla ilgili olarak, “Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Rusya Federasyonu’nun insani desteğiyle Ermenistan’a iade edilen 85 yaşındaki Babayan’ın, Ermenistan’da psikolojik ve fiziksel işkenceye maruz kalması ciddi bir üzüntü ve endişe kaynağıdır” ifadelerini kullandı.
https://www.haberler.com/azerbaycan-in-yardim-ettigi-85-yasindaki-ermeni-13705942-haberi/
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