Ermenistan son çareyi mahkumlarda buldu! Tutuklular bırakılarak cepheye gönderiliyor

‘ın sivil yerleşim yerlerini vurmasıyla başlayan çatışmalar 35’inci gününe girdi. Ermenistan saldırılarına karşı kendisini korumaya geçen Azerbaycan, yaklaşık olarak 200 yerleşim yerini kurtardı ve toprak bütünlüğünü sağlamaya çok yaklaştı.

Azerbaycan ordusunun ilerleyişini durduramayan Erivan yönetimi ise 3 kez ateşkes istemiş ve bu ateşkesleri sivil yerleşim yerlerini vurarak ihlal etmişti. Ermenistan’ın saldırılarına cephede yanıt veren Azerbaycan, Şuşa’ya kadar ilelerdi.

“ŞUŞA’YA SAHİP OLAN KARABAĞ‘IN DA SAHİBİDİR”

Dağlık Karabağ’ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, “Sevgili yurttaşlarım, 1992’de muzaffer yürüyüşümüz Şuşi’nin kurtarılması ile başladı, şimdi ise onun koruması şartına bağlı. Düşman Şuşi’ye birkaç kilometre, en fazla 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Azerbaycan ordusunun nihai hedefi şehri ele geçirmektir. Tabiri caizse, Şuşa’ya sahip olan Artsah’ın (Karabağ’ın) da sahibidir” ifadelerini kullanarak Şuşa’nın önemini aktardı ve Ermenilere savaş çağrısı yaptı.

ERİVAN MAHKUMLARI KARABAĞ CEPHESİNE YÖNLENDİRMEYE BAŞLADI

Elindeki tüm imkanları kullanan Erivan yönetimi ise askerlerinin cepheden kaçması sonrasında neye uğradığını şaşırdı. Azerbaycan karşısında ilk olarak PKK’ya sığınan yönetim şimdi de mahkumlardan medet umdu. Ermenistan, ülke genelinde tutuklu mahkumları bırakarak Karabağ Cephesine yönlendirmeye başladı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE ASKER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Azerbaycan ordusu Ermeni unsurlarını vurmaya devam ediyor. Dün gün boyu ve bugün gece saatlerinde cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 3 zırhlı piyade aracı, 2 “Smerç” ve 2 “Grad” füze sistemi, 12 farklı tipte top, 1 OSA uçaksavar, 1 radar aracı ve 2 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

SİVİLLERE VE ASKERİ OLMAYAN HEDEFLERE SALDIRILMAMASI YÖNÜNDE KARAR ALINDI

Ayrıca aktarılan bilgilere göre Cenevre’de Minsk gurubu eş başkanları ve Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Başkanları bir görüşme gerçekleştirdi. 6-7 saat süren görüşmeden AGİT Minsk Grubunun, sivillere ve askeri olmayan hedeflere saldırılmaması yönündeki karar kabul edildi.

https://www.haberler.com/ermenistan-son-careyi-mahkumlarda-buldu-13704241-haberi/