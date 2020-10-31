Ermenistan Başbakanı’ndan Rusya Devlet Başkanı’na mektup

31 Ekim’de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Viadimir Putin’e Azerbaycan ve Türkiye tarafından Artsakh’a (Dağlık Karabağ) karşı başlatıldığı saldıganlığının yarattığı durumu ve zorluklarını detaylandıran bir mektup gönderdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı web sitesinden edinen bilgiye göre mektupta özellikle yabancı silahlı teröristlerin Ortadoğu’dan bölgeye transfer edildiği ve Dağlık Karabağ’a karşı saldırılarda yer aldıkları vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ermenistan Başbakanı, Ermenistan Cumhuriyeti sınırına dayanan saldırıları dikkate alarak, Rusya Federasyonu’nun Ermenistan Cumhuriyeti’ne sağlayabileceği yardımın türünü belirlemek için acil istişarelere başlamak üzere Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanına başvurdu. Bu başvuru 1997’de Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan, müttefik ilişkileri tanımlayan 29 Ağustos 2006 tarihli Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının 2. Maddesine dayanıyor.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/31/Ermenistan-Azerbaycan-Rusya/197234