Özgürlük savaşçılarının yeni bir grubu cepheye gitti

Bugün özgürlük savaşçılarının başka bir grup Ermenistan Cumhuriyeti’nin DOSAAF örgütü binasından cepheye gitti.

Bu, özgürlük savaşçılarının üçüncü grubuydu ve bugün dördüncü grubu da oluşturuluyor.

Gönüllüler, an önce zaferle döneceklerine inanarak muzaffer hissi ve heyecan içinde ayrıldılar.

Daha önce olduğu gibi, herkes hep bir ağız olarak Ermeni askerinin ve Ermeni ordusunun nihayet Kura Nehri kıyısında durması konusunda ısrar etti.

Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, özgürlük savaşçılarına veda ederek cepheye giden Ermeni savaşçıların zaferle dönmesini diledi.

Ardından Cumhurbaşkanı Armenak Abrahamyan, Ermenistan Cumhuriyeti DOSAAF organizasyonu başkanı General Arkadi Ter Tadevosyan ile görüştü. Görüşme sırasında gönüllü grupların örgütsel sorunları ve ön cephedeki mevcut durumu tartışıldı.