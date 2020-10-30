Karabağ’da esir alınan İslamcı teröristin soruşturma görüntülerini yayınladı (video)

Artsakh Cumhuriyeti (Dağlık Karabağ) Savunma Ordusu Birlikleri tarafından Azerbaycan safında savaşan sıradaki terörist esir alındı. Esir alınan teröristin soruşturması Azerbaycan sınır hattında teröristlerin var olmasını bir kez daha kanıtlıyor ve aksini düşünmek için hiç bir şüphe bırakmıyor.

Karabağ Savunma Ordusu Basın Servisi’nin aktardığı bilgilere göre esir alınan teröristin adı Mhreb Muhammad Alshkheri’dir. Kendisi Suriye’nin Hama şehrinde doğdu.

Mhreb Muhammad Alshkheri’nin verdiği ifadelerine göre kendisi evlidir ve üç çocuğu var. 19 Ekim tarihinde 250 kişi başka teröristlerle birlikte Türkiye’nin girişimiyle Karabağ-Azerbaycan cephe hattına getirildiğini itiraf etti. Anlattıklarına göre kendisine 2000 dolar maaş söz vermişler, fakat ödememişler.

Yaralandıktan sonra silah arkadaşları onu terk etmişler. Suriyeli İslamcı terörist ön cephe hattının ilk sırasında kendilerinin öne sürüldüğünü ve arkalarından 2’inci ve 3’üncü sıralarda Azerbaycanlı askerlerin geldiğini de izah etti.

Esir alınan teröristin ifadelerine göre cepheye getirildikten önce Suriyeli teröristler kamplara katılmış ve Türkiye Silahlı Kuvvetleri’nin personelleri tarafından eğitilmiştir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/31/Karabağ-esir-İslamcı-terörist-Suriye/197222