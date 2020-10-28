Türk Yahudi Toplumundan Charlie Hebdo’ya kınama

Fransa ile yaşanan gerilime son katkı da ünlü mizah dergisi Charlie Hebdo’dan geldi.

Ünlü karikatür dergisinin, son sayısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kapağına taşıması tepkilere neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kapakta ahlaksızca resmedilmesine, sosyal medyadan tepki yağdı.

Türki Yahudi Toplumu da, dergiyi kınayanlar arasında yer aldı. Türk Yahudi Toplumu, Twitter’dan Fransızca olarak yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Fransız Charlie Hebdo dergisinin Devlet Başkanımızı ve dini inançları hedef alan iğrenç ve aşağılayıcı yayınını şiddetle kınıyoruz. Bu tür insani hak ihlallerini, ‘mizah ve ifade özgürlüğü’ olarak değerlendirmek kabul edilemez.

Ahlak ve terbiyeden yoksun bu tür yayınlar, sadece kültürel ırkçılığın ve nefretin yayılmasına hizmet eder ve düşmanlık eker.”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, İngilizce yayınladığı Twitter mesajında, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Müslüman karşıtı gündemi meyve veriyor” ifadelerini kullanırken “Kültürel ırkçılığı ve nefreti yaymaya yönelik bu en iğrenç çabasını kınıyoruz” dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, “İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmek ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabilir. Sağduyu sahibi herkes bu iğrenç yayıncılığı kınamalı ve reddetmelidir” dedi.

https://www.salom.com.tr/haber-116326-turk_yahudi_toplumundan_charlie_hebdoya_kinama.html