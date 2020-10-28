Fransa’da Türkler çekiçlerle Ermeni göstericilere saldırdı (video)

Fransa’da Ermeniler Azerbaycan ve Türkiye tarafından Karabağ’a karşı gerçekleştiren saldırıyı protesto etmek için gösteri, yürüyüş ve etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

28 Ekim tarihinde dünyanın dikkatini Azerbaycan ve Türkye’nin saldırgan eylemleri üzerinde çekmek için Fransa’lı Ermeniler Fransa’daki A7 karayolunu kapattılar.

Seslerini duyurmak için gerekirse havalimanları da kapatacaklarını ifade eden Ermeniler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan, genel olarak dünya kamuoyundan Artsakh Cumhuriyeti’Nin (Karabağ) bağımsızlığının tanınmasını talep ediyorlar.

Gerçekleştirilen bu protesto eylemi sırasında ellerinde bıçak ve çekiçler olan bir grup Türk Ermeni göstericilere saldırdı.

Aktarılan bilgilere göre saldırı sonucunda Ermeni göstericilerden biri ağır yaralandı ve şimdi hastanede bulunuyor.

Ermenilere saldıran 5 Türk’ten ikisi kaçtı.

Fransa’lı Ermeniler protesto eylemine devam ediyorlar ve “Karabağ Ermenistan’dır”, “Teröre dur de!”, “Erdoğan teröristtir” sloganlarıyla yolun bir tarafını kapalı tutmaya devam ediyorlar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/28/Fransa-Türkler-Ermeni-göstericilere-saldırdı/196962