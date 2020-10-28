Ermenistan Sağlık Bakanlığı dünya kamuoyuna seslendi: Bu bir savaş suçudur

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri 28 Ekim tarihinde bütün gün boyunca defalarca Karabağ’ın başkenti Stepanakert’i ve ikinci büyük şehri olan Şuşi’yi defalarca ateş altında tuttular. Stepanakert ve Şuşi’de sivil yapılara, sakinlerin yaşadığı mahallelere hava saldırısı düzenlendi.

Özellikle Azerbaycan ordusu bir terör saldırısı daha gerçekleştirip Karabağ’ın başkenti Stepanakert’te bulunan doğumevini hedef aldı ve bombaladı.

Ermenistan Sağlık Bakanlığı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Artsakh’taki sağlık merkezlerine yönelik saldırılarını kınadı.

Bununla ilgili açıklamada bulunan Ermenistan Sağlık Bakanlığı tüm normlara ve yasalara göre bu saldırıların bir savaş suçu olduğunu vurguladı ve bütün uluslararası örgütlere, dünya kamuoyuna bu tip insandışı eylemleri kınamaya ve bu terör eylemine karşı somut adımlar atmaya çağırdı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/28/Ermenistan-Sağlık-Bakanlığı-Karabağ-Azerbaycan-savaş-suçu/196979