ABD’nin Glendale şehri, Karabağ Cumhuriyeti’ni tanıdı

ABD’nin Glendale şehri, Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıdı. Edinen bilgiye göre şehir meclisi, Glendale Belediye Başkanı Vrej Ağacanyan’ın sunduğu tanıma kararını oybirliğiyle kabul etti.

Kararda, Dağlık Karabağ ismiyle de tanınan Artsakh Cumhuriyeti’nin, tarihi Ermeni bir toprak olduğu ve bölge sakinlerinin büyük bir çoğunluğunun tarih boyunca Ermenilerden oluştuğu vurgulandı.

Kararda, “Artsakh Cumhuriyeti, ululararası hukuk ilkesi temelinde özgür, egemen bir devlettir. 27 Eylül 2020 tarihinden bu yana Artsakh ve Ermenistan’da Ermenilerin okulları, hastaneleri, kiliseleri ve evleri soykırıma devam etmek isteyen Türkiye ve Azerbaycan tarafından saldırılara maruz kalıyor” ifadelerine yer verildi.

Glendel şehir meclisi, ABD Devlet Başkanı ile ABD Kongresi’ni de Artsakh’ı tanımaya çağırdı.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye ve yabancı teröristler desteğiyle uzun zamandan beri savaş hazırlıkları yapan Azerbaycan, 27 Eylül tarihinde Dağlık Karabağ ile sınırın tüm boyunca geniş çaplı saldırıya geçti. 10 Ekim, 17 Ekim ve 25 Ekim tarihlerinde AGİT Minsk Grubu eşbaşkan ülkelerinin arabuluculuğuyla üç kez ilan edilen ateşkes, Azerbaycan tarafından beş dakikadan fazla korunmazken, Suriye, Libya ve Afganistan’lı teröristlerin ve kiralık militanların Türkiye’nin yardımıyla Azerbaycan’a sevkiyatına dair haberler de tüm dünya tarafından gelmeye devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/28/ABD-Glendale-Karabağ-bağımsızlık/196904