ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan Paşinyan ve Aliyev’e ‘ateşkes’ telefonu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Pompeo’nun görüşmelerde, iki lidere Artsakh (Dağlık Karabağ) sorununa askeri bir çözümün olmadığını vurgulayarak, “Minsk Grubu çatısı altında daha önce taahhüt ettikleri ateşkese uymaları” çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Mike Pompeo, liderlere “taahhüt ettikleri ateşkese uymaları” çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pompeo’nun Paşinyan ve Aliyev ile telefon görüşmeleri yaptığı bildirildi.

Açıklamaya göre Pompeo, iki lidere Dağlık Karabağ sorununa askeri bir çözümün olmadığını vurgulayarak, “Minsk Grubu çatısı altında daha önce taahhüt ettikleri ateşkese uymaları” çağrısında bulundu.

Hatırlanacağı üzere Ermenistan ile Azerbaycan’ın Artsakh’ta (Dağlık Karabağ), 26 Ekim’de yerel saatle 08:00’da başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Ancak Azerbaycan tarafı ateşkesi tekrar bozdu.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova’da yapılan görüşmeler sonrasında 10 Ekim’de Artsakh’taki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almış, ancak Azerbaycan ordusunun, ateşkesin üzerinden 5 dakika geçmeden Artsakh’ın sivil yerleşm yerlerine füzelerle saldırması sonucu sivil can kayıpları yaşanmıştı.

17 Ekim’de tekrar devreye girdiği duyurulan ateşkes yine Azerbaycan tarafından ihlal edilmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/27/ABD-Pompeo-Paşinyan-Aliyev/196871