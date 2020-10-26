TBMM İnsan Hakları Alt Komisyonu Ermeni kurumlarını ziyaret ediyor

TBMM İnsan Hakları Komisyonu çatısında Ermenistan Azerbaycan savaşında yaşanan hak ihlallerini incelemek üzere bir alt komisyon kurulmuştu. Komisyon bugün Ermeni kurumlarını ziyaret edecek.

AKP Bursa milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığındaki komisyon ilk olarak Türkiye Ermenileri Patrikliği’ni ziyaret edecek.

Komisyon daha sonra Malatya Hay-Der yöneticileri ve Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Yönetimini ziyaret edecek.

Komisyon son olarak Luys gazetesini ziyaret edecek.

Komisyon çatışma sürecinde yaşanan hak ihlalleri ile Türkiye’deki Ermeni vatandaşların durumunu incelemek amacıyla 13 Ekim’de kuruldu. Komisyonda AKP, MHP, CHP ve HDP milletvekilleri bulunuyor.

Çavuşoğlu komisyonun kuruluş aşamasında şunları söylemişti: “Pervasızca işlenen savaş suçları karşısında, uluslararası hak savunucusu kurum ve kuruluşları göreve çağırmak Yukarı Karabağ ve mücavir yedi bölgenin işgalini sürdürme aracı olarak kullanılmasının işaret ettiği ahlaki krize görünürlük kazandırmak ve zorla yerinden edilen yüzbinlerce insanın güvenli geri dönüş hakkına destek vermek, Komisyon olarak görevimizdir.

Hiç şüphesiz, Lozan Antlaşmasıyla statüleri belirlenmiş bulunan Ermeni vatandaşlarımızın hakları hukuk devletinin koruması altındadır. Türkiye, ülkemizde yasa dışı olarak çalışan binlerce Ermeni’nin durumu dahil kendi vatandaşlarının durumuyla söz konusu çatışma arasında bir ilişki kurulmasını kabul etmez. Bununla birlikte bu çatışmanın gölgesini aralamak ve Türkiye’deki Ermeni vatandaşlarımızın durumunu bu açıdan yerinde incelemek de Komisyon olarak değerlendirmemiz gereken bir konudur. Bütün bu düşünceler ışığında kurulacak alt komisyonun, yapacağı çalışmalarla insancıl hukukun korunmasına katkıda bulunacağını ve insan hakları hukukunun takipçisi olma rolünü etkin şekilde ifa etmeye vesile olacağını düşünüyorum.”

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24774/tbmm-insan-haklari-alt-komisyonu-ermeni-kurumlarini-ziyaret-ediyor