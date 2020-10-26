Nikol Paşinyan: Ermeni tarafı ateşkese kararlı bir şekilde uymaya devam ediyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan facebook sayfası üzerinden yaptığı payalaşımda Azerbayan’ın ateşkesi tekrar ihlal ettiğini, Ermeni tarafının ise ateşkese uymaya devam ettiğini açıkladı.

Başbakan Paşinyan’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

”Ermeni tarafı, ateşkese kararlı bir şekilde uymaya devam ediyor.”

Ermenistan ile Azerbaycan’ın Artsakh’ta (Dağlık Karabağ), 26 Ekim’de yerel saatle 08:00’da başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Ancak Azerbaycan tarafı ateşkesi tekrar bozdu.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova’da yapılan görüşmeler sonrasında 10 Ekim’de Artsakh’taki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almış, ancak Azerbaycan ordusunun, ateşkesin üzerinden 5 dakika geçmeden Artsakh’ın sivil yerleşm yerlerine füzelerle saldırması sonucu sivil can kayıpları yaşanmıştı.

17 Ekim’de tekrar devreye girdiği duyurulan ateşkes yine Azerbaycan tarafından ihlal edilmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/26/Ermenistan-ateşkes-Karabağ/196645