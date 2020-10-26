Doğu Akdeniz’in zeytin kokan ilçesi Altınözü’de turizm atağı

Doğu Akdeniz’in önemli zeytin üretim merkezlerinden Hatay’ın Altınözü ilçesi, turizm alanında yapılan yatırımlarla da adından söz ettiriyor.

Erdal Türkoğlu

Dört bir yanı zeytin bahçeleriyle dolu olan ve Zeytin Festivali‘ne de ev sahipliği yapan Altınözü, kaymakamlık ve ilçe belediyesi ortaklığıyla yapılan turizm yatırımlarıyla ziyaretçilerin uğrak yeri haline geldi.

Tarihi değerlerin restorasyonu, sokak güzelleştirmeleri, cam teras, zeytin müzesi gibi yatırımların tamamlandığı ilçede, asma köprü, ters ev, zipline gibi projelerin de önümüzdeki aylarda hizmete açılması planlanıyor.

İlçede 4 yıldır kaymakamlık yapan Bülent Uygur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay’ın doğal, tarihi ve kültürel tüm zenginlikleriyle turizm adına önemli bir yer olduğunu söyledi.

Hatay’ın UNESCO tarafından “gastronomi kenti” seçilmesiyle avantajlarının arttığını ifade eden Uygur, şöyle konuştu:

“Bu zengin Hatay mutfağının temel tüm ürünleri Altınözü’de üretilmekte. Belediye ile beraber açtığımız kültür evi ve öncülüğünü yaptığımız kooperatifte yaklaşık 400 kadın bu ürünlerin üretimini yapıyor. Topraklarımızın yüzde 52’si zeytin ağaçlarıyla kaplı. Son 4 yıldır belediyemizle beraber bölgenin tek zeytin festivalini yapıyoruz. Bu festival zeytin kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında çok faydalı oldu. Bunun dışında eski zeytin sıkma atölyesini zeytin müzesine dönüştürüp turizme kazandırdık. Şu an ziyaretçileri kabul ediyor.”

“Özellikle yerel turizmden önemli pay alıyoruz”

Altınözü Belediyesi ile Hatay Valiliği himayelerinde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOĞAKA) projesiyle ilçeye cam teras kazandırıldığını aktaran Uygur, bunun da bölgenin ilk seyir terası olduğunu kaydetti.

Hafta sonları ilçeye 2-3 bin aracın geldiğini aktaran Uygur, “4 yıl öncesine kadar bunlar yoktu. Belediye başkanımızla beraber bir hedef ortaya koyduk. Hatay’ın turizm pastasından ne kadar alabiliriz, diye düşündük ve ‘yeni rota Altınözü’ dedik. Bugün özellikle yerel turizmde ciddi bir pay alıyoruz. İlçemiz özellikle son 4 yılda turizm adına yapılan alt ve üstyapı yatırımlarıyla Doğu Akdeniz’de yeni turizm rotası oldu, diyebiliriz. Altınözü kollarını açmış durumda, ziyaretçilerini bekliyor.” diye konuştu.

Uygur, Hristiyan vatandaşların yaşadığı 2 mahalle ve 3 kilisenin bulunduğu ilçelerinin inanç turizmi açısından da birçok zenginliği barındırdığını söyledi.

Turizmden daha çok pay alabilmek için çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Uygur, şimdi de zeytinyağlı ürünlerle kurulmuş kahvaltı sofralarıyla marka haline gelmek için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

“Ziyaretçi sayımız haftada 5-6 bini bulmaya başladı”

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı da ilçenin zenginliklerini, güzelliklerini değerlendirmek adına kısa, orta ve uzun vadeli projeler yaparak işe başladıklarını anlattı.

Kısıtlı imkanlarla yola çıktıklarını vurgulayan Sarı, şu ifadeleri kullandı:

“Öncellikle 50 bin metrekare alana 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nı inşa ettik. Zeytinimizi de tanıtmak gerekiyordu. 2017 yılında yaptığımız ilk zeytin festivalimizde de buranın açılışını yaptık. Vatandaşların ilçemize teveccühünü görünce, başka neler yapabiliriz, diye düşündük. Kaymakam bey ile istişare yaptığımızda bölgemizde olmayan cam teras fikri doğdu. Güçlerimizi, fikirlerimizi birleştirip başladık. Coğrafyasıyla, iklimiyle güzel olan ilçemiz cam terasla beraber daha da güzelleşti. Ziyaretçi sayımız haftada 5-6 bini bulmaya başladı. Zeytin müzesi, kazı çalışmalarının sürdüğü Roma döneminden kalan nekropoller ve Gelinler Dağı da turizmimize katkı sağladı.”

Sarı, cam teras ve parkın bulunduğu vadinin karşısını da turistik alana çevirmek için kamulaştırma yaptıklarını söyledi.

Zipline, ters ev, dev salıncak ve asma köprü kurulacak

Bu alana zipline, ters ev, dev salıncak ve asma köprü kuracaklarını belirten Sarı, “Bunlar 40-45 gün içerisinde hizmete açılacak. Pandemi öncesi ayda 40-45 bine yakın ziyaretçiyi ağırlıyorduk. Tabii salgın döneminde insanlar mekanlarımıza mesafeli girmek zorundalar. Salgına rağmen ayda 30 bine yakın ziyaretçi ağırlıyoruz. Yeni yapılan alanlarla birlikte en az ayda 100-150 bin yerli ve yabancı turisti ilçemizde ağırlamayı hedefliyoruz. Yeni yapılan turizm alanlarıyla inanıyoruz ki ilçemiz şahlanacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Sarı, ilçenin girişini zeytin sembolleriyle süslediklerini kaydederek, yol kenarlarını ağaçlandırdıklarını, cadde kenarındaki evleri ise zeytini simgeleyen yeşil renge boyadıklarını sözlerine ekledi.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/dogu-akdenizin-zeytin-kokan-ilcesi-altinozude-turizm-atagi-/2019235