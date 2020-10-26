Azerbaycan üçüncü kez ilan edilen ateşkesi ihlal etti

Azerbaycan ABD’de insani ateşkes konusunda varılan anlaşmayı çok kaba bir şekilde ihlal edip Karabağ mevzilerine doğru 26 Ekim saat 08:45 sularında ateş açtı.

Özellikle topçu bataryalarından Karabağ’ın kuzeydoğusunda yer alan askeri mevzilerine doğru ateş açıldı.

Bununla ilgili Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Şuşan Stepanyan kendi Facebook sayfasından açıklamalarda bulundu.

Daha sonra, artık saat 09:10 sularında Azerbaycan ordusu Karabağ’daki güneydoğu mevzilerine doğru 5 el topçu ateşi açtı.

Hatırlanacağı üzere 25 Ekim’de ABD’de Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları’nın da katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde varılan anlaşmaya göre 26 Ekim Saat 08:00’dan itibaren insani ateşkes sağlanmalıydı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova’da yapılan görüşmeler sonrasında 10 Ekim’de Artsakh’taki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almış, ancak Azerbaycan ordusunun, ateşkesin üzerinden 5 dakika geçmeden Artsakh’ın sivil yerleşm yerlerine füzelerle saldırması sonucu sivil can kayıpları yaşanmıştı.17 Ekim’de tekrar devreye girdiği duyurulan ateşkes yine Azerbaycan tarafından ihlal edilmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/26/Azerbaycan-ateşkesi-ihlal/196646