Haçlıların Bizans’ın İstanbulunu Yağmalaması Hakkında (Dördüncü Haçlı Seferi)

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Bu makalede Dördüncü Haçlı Seferi’nden ve talan edilerek İstanbul’dan Avrupa’ya götürülen eserler üzerinde özetle durulacaktır.

Bilindiği üzere Kudüs’ü kurtarmak ana amacıyla kafirlere karşı düzenlenen bir dizi haçlı seferinden biri olan Dördüncü Haçlı Seferi’nde (1200-1204) kendini Hristiyan zanneden Avrupa’nın toplama barbarları, Hristiyan olan Bizans İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’da katliam ve yağma yapmıştır. Garip bir olay olduğu açıktır. Daha doğrusu bu Hristiyanlık için utanç verici bir durumdur. Fakat net olarak Avrupalının maddeye ne kadar önem verdiğini ortaya koymaktadır.

Dolayısıyla hırsızlar ve katiller şehri üç gün boyunca yaşanmaz hale getirmişlerdir:

-Saray’lar ve evler soyulmuştur. Dönem Haçlı komutanı Baldwin de mektubunda şehirdeki Bizanslılara öldürmekle meşgul olduklarını ve kendilerinden kaçanların imparatorluk saraylarına sığındıklarını belirtmektedir. Kısacası 12 Nisan 1204’te öğleden sonra İstanbul’a giren Haçlılar ciddi bir direnişle karşılaşmadan akşama kadar Bizanslıları öldürmekle ve yağmayla meşgul olmuşlardır.

-Manastırlar ve kliseler yağma edilmiştir. Örneğin ; Haçlılar 13 Nisan 1204 sabahı Ayasofya’ya girip kilisenin kapılarıyla gümüşten yapılmış olan vaiz kürsüsünü söküp parçalamışlardır. Ayrıca burada bulunan ve hepsi gümüş on iki ayaklığa, dört ikona kutusu ile ikona destekleyicisine, bir insan boyundan daha uzun sunağın altındaki on iki haça, kabartmalara ve sunağa da aynısını yapmışlardır. Altarın kıymetli taşlarını ve büyük incisini oymuşlar, sunağın önündeki kırk büyük bardağı, buhurdanlıkları ve gümüş kandilleri almışlardır. Merasimlerde kullanılan Kutsal Kitapları, haçları, ikonaları da almışlar ve sunak örtüsünün altında kırk küp altın bulmuşlardır. Öte yandan şehirdeki diğer kiliselerle manastırları da yağmalamalarının yanı sıra keşişleri, rahipleri ve rahibeleri soymuşlar ve bazılarını öldürmüşlerdir. Kutsal emanetler çalınarak Avrupa’nın farklı şehirlerine götürülmüştür. Stephen’in başı, Havari Tomas’ın dirilen Hz.İsa’nın çivi yarasına soktuğu parmağı, İncil yazarı Markos’un dikenli tacı, Hz.İsa’nın dikenli tacından bir diken, Meryem Ana’nın elbisesinden geniş bir parça, Son Akşam Yemeği’nde Hz.İsa’ya sarılmış havludan bir parça, Vaftizci Yahya’nın kafa tası. Örnekler çoğaltılabilir.

Günümüzde bu çalınarak götürülen örnekler arasında Vaftizci Yahya’nın kafa tası meşhur Notre Dame Katedrali’nde sergilenmektedir.

Yağma sonrasında talanlı Haçlılar İstanbul başkent olmak üzere Bizans’ın önemli şehirlerini alarak Latin devletleri kurmuşlardır. Hemen hemen 60 yıl İstanbul’da Latinler hüküm sürmüş 60 yılın sonunda İznik’te bulunan Bizans hanedanlığı tekrardan İstanbul’u almıştır.

https://www.sabithaber.com/haclilarin-bizansin-istanbulunu-yagmalamasi-hakkinda-dorduncu-hacli-seferi-48769/