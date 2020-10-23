Tiflis’te Ermeniler Karabağ’a dayanışma yürüyüşüne çıktılar

22 Ekim tarihinde Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Ermeniler Artsakh’a (Karabağ) dayanışma ifadesi olarak yürüyüşe çıktılar. Bununla ilgili Tiflis Ermenistan Büyükelçiliği açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada “Artsakh ve muzaffer Ermeni ordusuna destek olarak Tiflis Ermenilerinin ikinici yürüyüşü gerçekleşti” ifadelerine yer verildi.

Bu yürüyüş etkinliğine katılanlar Gürcistan’daki medya kuruluşlarına tarafsız bir şekilde Dağlık Karabağ’daki olayları anlatmaya ve Gürcistan’ın resmi tarafsız duruşuna takip etmeye çağırdı.

Gürcistan Gençlik Birliği’nin girişimiyle ilk yürüyüş Tiflis’te 1 Ekim tarihinde düzenlenmişti. Yürüyüşe katılan yüzlerce kişi ellerinde bayraklarla vatanseverlik şarkıları söyleyerek Tiflis Ermeni Büyükelçiliğine doğru hareket ettiler.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/23/Gürcistan-Tiflis-Ermeniler-Karabağ-Artsakh/196419