“Die Türkei unterstützt weiterhin die lokale armenische Gemeinschaft”.

JONATHAN EDWARDS

ISTANBUL / ANKARA

Die Türkei wird die armenische Gemeinschaft des Landes weiterhin unterstützen, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag.

“So wie es bis heute war, werden wir auch weiterhin die [lokale]armenische Gemeinschaft unterstützen, die eine wichtige Farbe des Reichtums ist, die die Türkei stark macht”, sagte Erdogan bei der Beerdigung von Markar Esayan, einem Türken. Armenischer Abgeordneter der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AK).

Der am Freitag verstorbene Esayan war ein ehemaliger Journalist und wurde 2015 Abgeordneter, der Istanbul für die AK-Partei vertrat.

“Wenn wir uns an Markar erinnern, kommt uns die Liebe zu diesem Land und dieser Nation in den Sinn, genau wie zu allen anderen. Das ganze Leben unseres Freundes mit einem schönen Herzen wurde damit verbracht, die Bemühungen zur Stärkung der Demokratie, der Entwicklung von Rechten und der Freiheit der Türkei zu unterstützen , die Entwicklung, das Wachstum und die Stärkung des Landes “, sagte der Präsident.

Erdogan nahm an der Trauerfeier in der armenischen Kirche der Jungfrau Maria in der Metropole Istanbul teil.

Bei seiner Ankunft in der Kirche wurde er vom 85. armenischen Patriarchen der Türkei, Sahak Mashalian, begrüßt, teilte die Kommunikationsdirektion in einer Erklärung mit.

In Begleitung von First Lady Emine Erdogan, Innenminister Suleyman Soylu, Justizminister Abdulhamit Gul, Gesundheitsminister Fahrettin Koca und Kultur- und Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy begab sich Erdogan zum armenischen Patriarchat der Türkei, das 1461 auf Anweisung von Mehmet gegründet wurde Eroberer, und nach seinem Treffen mit Mashalian, das ungefähr eine halbe Stunde dauerte, kehrte er zur Beerdigung in die Kirche zurück.

Mashalian dankte Erdogan in seiner Rede bei der Zeremonie und sagte, dass eine solche Teilnahme eine “Premiere in der Geschichte der türkischen Armenier” sei, fügte die Erklärung hinzu.

Erdogan und die First Lady haben der Familie Esayan, ihren Verwandten und der armenischen Gemeinde im Land ihr Beileid ausgesprochen.

Esayan starb im Alter von 51 Jahren im Krankenhaus, nachdem er am Freitagmorgen aufgrund von Atembeschwerden auf die Intensivstation gebracht worden war, so der Chefarzt des Krankenhauses.

Er hatte eine Magenkrankheit, für die er seit anderthalb Jahren behandelt wurde.

Er ist Autor von fünf Büchern, die von 2005 bis 2015 veröffentlicht wurden.

