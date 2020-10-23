Azerbaycan Karabağ’daki yerleşimlerini bombalamaya devam ediyor

Azerbaycan an itibarıyla Artsakh Cumhuriyeti’nin (Karabağ) Martakert şehrini bombalamaya devam ediyor. Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları da devreye girdi.

Bu gelişmelerle ilgili Artsakkh Olağanüstü Haller Devlet Servisi açıklamalarda bulundu ve 23 Ekim tarihinde de sakinlere, sivil halkına karşı Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği saladırıların devam ettiğini bildirdi.

Yapılan açıklamalara göre 24 Ekim saat 14:20 sularında düşman ‘Grad’ çok namlulu roketatar sisteminden Karabağ’ın Kaşatagh idari bölgesinin Karegah yerleşimine doğru ateş açtı. Daha sonra Karegah-Berdzor otoyolu bombalandı.

Bu bölgelerde herhangi bir askeri yapı yok ve hedefte sadece siviller var. Maddi zararlardan başka can kaybı ve yaralananlar olmadı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/23/Azerbaycan-Karabağ-Ermeni/196468