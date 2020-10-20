Paşinyan: “Türkiye’ye “Bayraktar” parçalarını satan ülkeler, satışını durdurmalı”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’da devam eden savaş operasyonlarına Türkiye’nin dolaysız katılımını gösteren hususlara değindi.

Paşinyan, “Savaş sırasında Artsakh Savunma Ordusu, yaklaşık on adet Türk yapımı “Bayraktar” SİHA’sı vurdu. Ancak vurulan SİHA’larda hiç biri, Savunma Ordusu’nun kontolü altındaki bölgelerde düşmemişti.

Şimdi nihayet elimizde olan “Bayraktar” kalıntılarından anlaşıldığı gibi bu SİHA, Eylül ayında üretildi, son derece modern kamerası ise Haziran’da Kanada’da üretildi.

Bunun önemi nedir: bu, Artsakh’a karşı yürütülen terörist savaşına ve bunun hazırlıklarına Türkiye’nin dolaysız katılımının somut bir kanıtıdır.

Türkiye’ye “Bayraktar” için gereken üretim parçaları satan ülkeler, Kanada’dan örnek alarak bundan sonraki satışları durdurmalıdır” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, 19-20 Ekim gecesi Artsakh Savunma Bakanlığı, kendi hava sahasında Azerbaycan’a ait 5 adet İHA vurduklarını duyurdu. Yayınlanan İHA kalıntılarının video ve resimlerini araştıran uzmanlar, kalıntılara göre vurulan İHA’lardan en az birinin Türk yapımı “Bayraktar B2” olduğunu tespit etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/20/Paşinyan-Türkiye-Bayraktar-TB2-SİHA/196148