Hezimet Paşinyan’ın kızını isyan ettirdi… Ermenileri kızdıran paylaşım!

Azerbaycan‘ın işgal altındaki bölgeleri bir bir kurtararak bozguna uğrattığı Ermenistan‘da, Başbakan Nikol Paşinyan‘ın kızı Mariam Paşinyan‘ın Facebookhesabından yaptığı paylaşım, Ermenistan halkını kızdırdı.
Azerbaycan, uzun süredir Dağlık Karabağ bölgesindeki topraklarını işgal altında tutan ve ateşkes kararına rağmen saldırılarını sürdüren Ermenistan’a tarihi darbeler indiriyor.
Son olarak Ermeni işgali altındaki Zengilan kent merkezi ve 6 köyü ile Fuzuli, Cebrail ve Hocavend’e bağlı 18 köy işgalden kurtarıldı ve Ermenistan tarafı bozguna uğratıldı.
Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürerken, Ermenistan tarafında ise moraller tam anlamıyla alt üst oldu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın kızı Mariam Paşinyan, yaşadığı hayal kırıklığını Facebook hesabından yaptığı paylaşımla ifade edince, tepki yağdı.
“HAYALLERİMİZ ASKERLERİMİZ VE VATANIMIZ HAKKINDAYDI”
Mariam Paşinyan, Facebook paylaşımına “Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu. Hayallerimiz askerlerimiz ve vatanımız hakkındaydı” yazdı.
Mariam’ın “karamsar” olarak nitelenen paylaşımına tepki gösteren Ermeniler, bu tür paylaşımların “cephedeki askerlerin moralini bozduğunu” iddia etti.
Mariam Paşinyan, Facebook hesabından paylaştığı iletide “Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu. Hayallerimiz askerlerimiz ve vatanımız hakkındaydı” ifadelerine yer verdi.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Paşinyan’ın kızının Dağlık Karabağ ile yaptığı açıklamayı “karamsar” bulan Ermeni basını ve vatandaşları, Mariam’a tepki gösterdi.
Paylaşımın cephedeki askerlerin moralini olumsuz yönde etkilediğini savunan Ermeniler, Mariam’ın paylaşımını eleştiri yağmuruna tuttu.
https://www.milliyet.com.tr/galeri/hezimet-pasinyanin-kizini-isyan-ettirdi-ermenileri-kizdiran-paylasim-6334912/1
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