George Clooney: “Artsakh’ta barışın sağlanması için dua ediyoruz””

Dünyaca ünlü oyuncu, “Aurora” insani ödülünün onurlu jüri eşbaşkanı George Clooney, “Aurora”nın beşinci kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuşurken Artsakh’ta (Dağlık Karabağ) yaşanan gelişmeleri yorumladı.



Barışın mümkün olduğu kadar erken sağlanacağını ümit ettiğini ifade eden Clooney, “Maalesef bu akşam beraber olamayacağız. Alışılmamış zamanlardır. Özellikle Ermeni halkı için. Barışın mümkün olduğu kadar erken sağlanması ümidiyle dua ediyoruz. Düşündüğümüz en önemli şeydir bu” ifadelerii kullandı.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül tarihinden beri Artsakh, Türkiye’nin ve teröristlerin desteklediği Azerbaycan silahlı kuvvetlerine karşı ölüm kalım mücdelesini veriyor. 9 Ekim’de Moskova’da Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları’nın katılımıyla gerçekleşen temaslarda ateşkes kararı verildi, ancak kendi sözünde duramayan hasım, Artsakh topraklarına karşı saldırılarını aynı şiddetle sürdürüyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/20/George-Clooney-Ermeni-Karabağ-barış/196140