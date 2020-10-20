Ermeni meşhur satranççı Aronyan, Ermeni ordusuna katılıp vatanını savunmaya hazır

Dünyaca meşhur Ermeni satranççı Levon Aronyan bir kez daha Karabağ’da devam eden savaşla ilgili konuştu.

Chess24.com sitesine konuşan Levon Aronyan vatan uğruna mücadele etmeye hazır olduğunu dile getirmişti.

Norveç’te Satranç turnuvasına katılan ve 3’üncü sırada yer alan Ermeni satranççı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Benim ülkem Türkiye ve Azerbaycan tarafından saldırılara uğruyor. Kendimizi ve barış içinde yaşama hakkımızı savunmaya çalışıyoruz. Dünyadaki bütün Ermeniler için bu en önemli meselesidir. Yarın Ermenistan’a döneceğim ve bu meseleyi çözebilmek için ülkeme elimden gelen yardımı sağlamaya çalışacağım.

Her şey yaparım, eğer gerekirse orduya da katılırım. 27 Eylül tarihinden beri savaştır ve ben uyuyamıyorum, satranç üzerine odaklanamıyorum.

Var olabilmek için biz Ermeniler olarak elimizden geleni yapacağız. Şu an iyimserlik veya kötümserlik açıdan düşünmüyorum. Sadece vatan borcumuz için düşünüyorum.

İki dedem de savaşa katılmış. Dedem kendi çocuklarını bırakıp savaşa gitmiş ve bunun yanlış yada doğru olduğunu sorgulamamış. Öyle yapması gerekiyordu çünkü. Ben de öyle hissediyorum.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/20/Ermeni-satranççı-Aronyan-Ermeni-ordusu/196110