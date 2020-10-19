Bizans döneminden kalan kiliseyi ahıra çevirdiler

Giresun’un Bulancak İlçesinde bulunan ve Genç Bizans döneminden kalma olduğu belirlenen Acısu Kaya Kilisesi, yöre halkı tarafından ahıra çevrildi. Kiliseyi ziyarete giden Giresun İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Bayrak, yetkililere tepki göstererek koruma altında olan kilisenin turizme kazandırılmasını istedi.

İsmail AKDUMAN

Bulancak’ın Acısu Mahallesi’nde fındık bahçesi içerisinde bulunan ve merkeze 2 kilometre uzaklıktaki tarihi kilise ilgisizlikten perişan hale geldi. Genç Bizans dönemine ait olduğu tespit edilen ve ana kaya kütlesi oyularak iki katlı olacak şekilde yapılan kilise Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurul’unun 11.10.1990 tarih ve 856 sayılı kararı ile tescillenerek koruma altına alındı. Yörede “At Mağarası” veya “Acısu Mağarası” olarak bilinen kiliseyi korumak için sadece giriş kısmına duvar yapıldı, ancak o tarihten sonra unutulan kilisenin yöre halkı tarafından ahıra çevrildiği ortaya çıktı.

İYİ PARTİLİ GENÇLER KİLİSEYİ GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Hafta sonu kentin önemli turistik ve tarihi mekanlarını gezmeye giden İYİ Parti Giresun Gençlik Kolları üyeleri, karşılarına çıkan Acısu Kaya Kilisesi’nde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Kilisenin ahıra döndürüldüğünü ifade eden Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Bayrak, “Nerelere gidebiliriz diye bir plan yaptık. Gidebileceğimiz yerleri araştırırken Acısu Kilisesi’ni gördük. İlk kez böyle bir kilise olduğunu öğrendim ve ilk kez buraya geldik. Ama gördüğümüz manzara karşısında şaşkına döndük. Normalde tarihi bir bölge burası ancak, ilgisizlikten perişan olmuş.” açıklamasında bulundu.

AHIR HALİNE GETİRİLMİŞ

Bayrak; Pislik içinde bırakılmış. İneklerin barındığı bir ahır haline getirilmiş. İnsanların hatası büyük ama burası ilgisizlikten bu hale gelmiştir. Kilisenin turizme kazandırılması gerekirken ahır olması memleketimizin ayıbıdır” dedi.

BULANCAK ACISU KAYA KİLİSESİ

Kilise, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurul’unun 11.10.1990 tarih ve 856 sayılı kararı ile tescillenerek koruma altına alınan ve yapım tarihi ile ilgili bir yazıt veya kitabe olmamasına rağmen Genç Bizans Dönemi’ne tarihlendirmiştir. İki katlı olarak, içerisi oyularak yapılmış olan kaya kilisenin, birinci kata kuzey yönünde bulunan ön tarafı beşik tonoz örtülü eyvan şeklindeki girişten girilmektedir. Bu kat üç bölümden oluşmaktadır. İç mekanda merkezi bir oda ve dış girişlere açılan iki oda bulunmaktadır. Merkezi oda bir apsis ve üç yan bölmeden oluşmaktadır. Apsis üzerinde yuvarlak kemerli bir pencere bulunmaktadır. Birinci katta yine apsisli ikinci bir bölüm yer almaktadır. Buradaki apsis iki pencere ile dışa açılmaktadır. Üçüncü bölüm ise birinci katın güney yönünde yer almaktadır. Yapının ikinci katı birinci kat girişinden kuzeye doğru uzanmaktadır Bu kat kuzey-güney yönde uzanan iki bölümden oluşmaktadır. Yapı kompleksinde herhangi bir süsleme öğesine rastlanılmamıştır. Acısu Kaya Kilise, kaya oyma tekniği ile oluşturulan kilise mimarisine dair önemli ve güzel örneklerinden biridir.

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/bizans-doneminden-kalan-kiliseyi-ahira-cevirdiler-6087864/