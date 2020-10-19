Almanya Bundestag heyeti Karabağ’da: “Bu insanlığa karşı bir suçtur ve gereken tepkiye almalı” (video)

Dağlık Karabağ’ın başkenti Stepanakert’i ziyaret eden Alman Federal Meclisi (Bundestag) milletvekilileri Steffen Kotre ile Stefan Keuter, Artsakh Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan ile bir araya geldi.

Azerbaycan saldırılarının sonuçlarını kendi gözleriyle gören Alman Parlamento heyeti, izlenimlerini Artsakh Cumhurbaşkanı ile paylaştı. Azerbaycan’ın eylemlerinin insanlığa karşı işlenen suç niteliğinde olduğunu vurgulayan milletvekili Kotre, bütün bunlara uluslararası camia tarafından eşdeğer tepki verilmesi gerektiğini vurguladı.

Alman milletvekili, Azerbaycan’ın, çatışmayı güç kullanarak çözme politikasına karşı en etkin yöntemin, Avrupa ülkeleri dahil farklı ülkeler tarafından Artsakh Cumhuriyeti’nin tanınması olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan ise, Artsakh’ı ziyaret eden Alman milletvekililerin, kendi gözleriyle gördüklerini Alman halkına ve hükümetine aktaracağını ümit ettiğini dile getirdi.

Milletvekili Stefan Keuter, son günlerde sosyal medyadaki kendi hesabında Karabağ’da mevcut durum hakkında sık sık bilgi paylaşıyor. Milletvekililer Kotre ile Keuter, Şuşide iki kez füze saldırısına uğrayarak büyük zarar gören Kutsal Kurtarıcı Ghazanchetsos Katedral’inden de videolar paylaştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/19/Almanya-Keuter-Kotre-karabağ/196025