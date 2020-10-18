Erdoğan: Minsk üçlüsü Ermenistan’a silah desteği veriyor

**HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.**

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya, ABD ve Fransa’dan oluşan Minsk üçlüsünün Ermenistan’a silah desteği verdiğini söyledi. Muhalefete yüklenen Erdoğan, halkla kucaklaşmadan siyaset yapanların sufleyi milletten değil başka yerden aldıklarını savundu.

Fotoğraf: AA

Şırnak’ta, lideri olduğu AKP’nin il kongresinde konuşan Erdoğan, “İl kongrelerimizin ilkini Şırnak’ta gerçekleştiriyoruz” dedi. Erdoğan kongreye katılmanın yanı sıra toplu açılış da yaptı.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

*Biz halkımızla muhabbeti bu kadar sıkı tutarken muhalefet uzak duruyor. Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan,“Gönül siyaseti yapıyorum” diyenler, sufleyi milletten değil başka yerlerden alıyor. Ankara’da, İstanbul’da siyaset yapmak kolay.

*Bizim en büyük motivasyon kaynağımız her yaştan isanımızın hasbi duygularıdır. Bu tek taraflı değil iki taraflı bir muhabbettir.

*Türkiye’nin yönetim sistemini tarihinde ilk defa demokratik yollardan değiştirirken milletimiz yanımızdaydı.

*Azerbaycan’ın neden yanındayız? Ne deniyor? Minsk üçlüsü. ABD, Rusya, Fransa. Bunlar kimin yanında yer aldılar? Ermenistan’ın yanında. Ermenistan’a her türlü silah desteğini veriyorlar mı? Veriyorlar. Azeri kardeşlerimiz Ermenilere karşı çok ciddi bir mücadelenin içinde. Rabbim yardımcıları olsun. İnanıyorum ki işgal altındaki topraklarını kurtarmayı başaracaklar.

*Batı, Azerbaycan’ın yanında değil. Ateşkes ilan edildi bu gece Ermeniler yine bozdu. Batı ses çıkarıyor mu? Türkiye ses çıkardığında, “Türkiye’ye bak hiç sessiz kalmıyor” diyorlar. Susmayacağız.

*Libya aynı şekilde, orada da Wagner denen Rusların paralı askerleri var. Darbeci Hafter’e destek veriyorlar. Bize ne diyorlar: “Orada ne işiniz var?” Bizim zulüm neredeyse oradayız.

*“Suriye’de ne işiniz var” diyorlar. 911 kilometre sınırımız var kusura bakmasınlar orada da varız. ABD’nin 24 üssü var.

*Çatışmalarda kaybedenler hep Müslümanlar oldu. Ağıtlar Türkçe, Arapça, Kürtçe yakıldı. Zafer nidalarını başkaları attı. Canı yanan biziz, kanı dökülen biziz, evlat acısı çeken biziz ama kazanan başkaları. Böyle bir çarpıklığa nasıl göz yumabiliriz?

*Ölenin de öldürenin de bu toprakların insanları olduğu yerde, kazananlar başka coğrafyadan çıkıyorsa hep birlikte durup düşünmemiz lazım.

http://www.diken.com.tr/erdogan-minsk-uclusu-ermenistana-silah-destegi-veriyor/