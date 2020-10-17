Kilise malı bulundurmaktan yargılanacak

Evinin bahçesindeki paletlerin arkasına gizlenmiş halde ‘Aziz’ figürlü kilise ikonu bulunan Musa Güder, yargılanmak üzere teminata bağlandı

Sedef BOŞNAK

Gazimağusa’daki evinin bahçesinde paletlerin arkasına gizlenmiş halde, kilise malı olan ‘Aziz’ figürlü ikon bulunan Musa Güder, aleyhindeki suçtan ileride yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Aleyhindeki suçlamaları kabul etmediği belirtilen zanlı Güder, dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler’in huzurunda görüşülen teminat duruşmasında, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, meseleyle ilgili Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görev yapan polis memuru Emin Özbilen’i tanık olarak dinletti.

Tanık polis Emin Özbilen, 15 Ekim’de, saat 14.55 ile 15.20 saatleri arasında, Gazimağusa’da zanlının ikamet ettiği evinin batı kısmında, duvara bitişik vaziyetteki paletler arasında bir adet, 2 bin TL değerinde, ‘Aziz’ figürlü kilise malı olan ikonun bulunarak emre alındığını söyledi.

Emin Özbilen, aynı tarihte tutuklanıp aleyhindeki suçlamaları reddeden zanlı aleyhine başlattığı tahkikatını tamamladığını belirtti ve mahkemeden zanlıyı, yargılanacağı tarihte mahkemede hazır olmalarını sağlamak amacıyla uygun bir teminata bağlamasını istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıyı ileride yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının tüm pasaport ve seyahat belgelerine el konulup yurt dışına çıkmasının yasaklanmasına, KKTC vatandaşı 2 kefilin zanlı lehine imza edeceği 50’şer bin TL’lik kefalet senedi karşılığında yargılanıncaya kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

https://www.kibrisgazetesi.com/kibris/kilise-mali-bulundurmaktan-yargilanacak-h97845.html