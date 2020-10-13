Ermenistan Başbakanı: Türkiye çatışmalara katılmaya hazır olduğunu göstermeseydi, bu savaş başlamazdı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan’ın Artsakh’a (Dağlık Karabağ) karşı başlattığı savaş ile ilgili değerlendirmesinde, bu savaşa Türkiye’nin müdahalade bulunduğunu açıkladı.

Ermenistan’da akredite olan yabancı diplomatlarla görüşen Nikol Paşinyan, Artsakh’taki çatışmalarla ilgili değerlendirmesinde, “Türkiye çatışmalara katılmaya hazır olduğunu göstermeseydi, bu savaş başlamazdı” diye konuştu.

Paşinyan, “Türkiye tam olarak çatışmalara katılma isteğini göstermeseydi bu savaş başlamazdı ve sonuçta Türkiye de savaşın içine tamamıyla çekilmemiş olurdu, bu açıkça ortada. Hepinizin dikkatini, çatışmaların Türk-Azerbaycan ortak askeri tatbikatlarının devamı olarak başladığına çekmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bakanlar Kurulu basın dairesinin sözlerini aktardığı Paşinyan, Türkiye’nin Arstakh sorununa katılımının ve savaşı kışkırtmasının aleni olduğuna dikkat çekerek, “Üstelik bu sadece ortaklarımıza sunduğumuz gerekçelerle değil, en aleni şekilde yapılan açıklamalarla da kanıtlanmıştır” dedi.

Olup bitenlerin, Türkiye’nin Akdeniz’de, Suriye’de, Irak’ta, Yunanistan ile ilişkilerinde, Kıbrıs’la ilişkilerindeki politikası bağlamında değerlendirmek gerektiğini vurgulayan Paşinyan, Türkiye’nin bu politikanın kesinlikle Türk İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmayı amaçlayan bir politika olduğunun altını çizdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/13/Ermenistan-Türkiye-Azerbaycan/195456