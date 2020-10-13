“Ermenilerin anasını ağlattık!”

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Azerbaycan ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından bir kez daha hezimete uğrayan Ermenilere ait mühimmatların görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, Azerbaycan askerlerinden biri, “Ermenistan’ın anasını ağlattık.” diyor.

BANU FIRINCILAR

Ermenilerin, 27 Eylül sabahı Azerbaycan’da bulunan sivillere yönelik saldırılarının ardından iki ülke arasında başlayan gerilim devam ediyor.

İşgal altında tutulan topraklarını geri almak için çabalayan Azerbaycan, operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Azerbaycan ordusu, Bayraktar TB2 SİHA’lar ile Ermeni ordusunu ağır kayıplara uğratmaya devam ediyor.

Ermenistan ise cenazelerin ve esirlerin karşılıklı değişimi için Azerbaycan ile Moskova’da sağlanan geçici ateşkesi ihlâl ederek sivillere yönelik acımasız saldırılarını sürdürüyor. Sivillere hiçbir şekilde zarar vermeyen Azerbaycan ise Ermenistan’ı sahada susturuyor.

Azerbaycan ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından bir kez daha hezimete uğrayan Ermenilere ait mühimmatların görüntüleri yayınlandı. Söz konusu görüntülerde, 3 askerî kamyon ile bir tankın kullanılamaz duruma geldiği fark edildi.

Yaşadıkları korku belli olmuştu

Sözde Karabağ lideri olan Arayik Harutyan, Azerbaycan ordusunun düzenlediği operasyonlar nedeniyle endişelenmişti.

Ortaya çıkan bir görüntüde, Arayik Harutyan’ın sığınakta bir toplantı düzenlediği anlaşılmıştı.

Böylece Arayik Harutyan’ın, SİHA’lar (silahlı insansız hava aracı) karşısında yaşadığı panik bariz bir şekilde belli olmuştu.

Ateşkesi ihlâl etmişti

Ermenistan, Moskova’da sağlanan geçici ateşkesi ihlâl etmiş, Gence şehrinde bulunan sivilleri hedef almıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, söz konusu şehirde yaşayan sivillere yönelik füze saldırısı gerçekleştirildiğini söylemişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenilerin “savaş suçu” işlediğine dikkat çekmişti.

Ermenilerin müzakerelere hiçbir şekilde saygı göstermediğini belirten Aliyev, bu saldırılar ile Ermeni faşizminin tezahür ettiğini ifade etmişti.

Ermenistan ise Azerbaycan’ın Hadrut’a girmek amacıyla saldırı düzenlediğini iddia etmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Hadrut’un Moskova’daki ateşkesten önce kurtarıldığını belirterek, Azerbaycan’ın ateşkese riayet ettiğini kaydetmişti.

https://www.habernediyor.com/dunya/ermenilerin-anasini-aglattik-h47392.html