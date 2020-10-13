BAE’de yayınlanan The National gazetesi Azerbaycan safında savaşan Suriyeli teröristlerle ilgili yeni bilgiler aktardı

Birleşik Arap Emirliklerinde yayınlanan The National gazetesi Dağlık Karabağ’da (Artsakh) bulunan Suriyeli paralı askerlerden biriyle sohbet ettiler ve onun dehşet içinde, korkmuş halde olduğunu aktardı.

Gazete aralarında geçen sohbetinden şu cümlelere yer verdi:

“Biz o kadar adam kaybettik ki sayamam bile.

Burada ne yaptığımızı bilmiyorum.

Türkler bizi öyle bir duruma düşürdü ki buradan kaçamıyoruz bile.”

Üç çocuk babası olan İbrahim The National gazetesine anlattı ki Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri onlardan birkaç kilometre arkada yer alıyorlar ve sadece Türk yapımı İHA’lar onlara destek sağlıyor.

‘Sultan Murat Tümeni’ üyesi İbrahim İran sınırına yakın olduklarını belirterek Suriye’den yaklaşık 3000 paralı askerin operasyonlara katıldığını bildirdi.

“Sadece Cuma günü 6 kaybımız oldu ve 30 kişi de yaralandı. Yaralılar mecbur Bakü’ye götürüldü”,- ded’I İbrahim.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/13/The-National-gazetesi-Azerbaycan-Suriyeli-terörist/195468