Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri her an herhangi bir duvarın altında resim çektirip kendilerine ait olduğunu öne sürebilirler

Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, Ermeni toplumuna seslenip herhangi bir yerleşimin yada sınır hattının kontrolü kimin elinde olduğuna dair tartışmalara girmemeye çağırdı.

Hovhannisyan’ın sözlerine göre yer değişimleri çok hızlı bir şekilde yaşanıyor ve ordularımız geri çekilip sonra hemen ilerliyorlar.

Bu anlamda Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisine göre Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin her an herhangi bir duvarın altında resim çektirebildiklerini ve artık kendilerin kontrolünde olduğunu iddia edebilirler.

Dolayısıyla bu yada şu yerleşimin kimin kotrolü altında olduğunu tartışmak bu durumda yersizdir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/13/Azerbaycan-Karabağ-Ermenistan/195484