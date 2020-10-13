ABD’den, Ermenistan ve Azerbaycan’a ateşkes çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ‘Ermenistan ve Azerbaycan’ı, mutabık kaldıkları ateşkesi uygulamaya çağırıyoruz.’ dedi.

Pompeo, Azerbaycan’ın Artsakh’a (Dağlık Karabağ) karşı gerçekleştirdiği savaşa ilişkin açıklama yaptı.

Pompeo, Fox News’e açıklamasında “Çatışmanın uluslararası boyut kazanmasına karşı çıkıyoruz. Dış güçlerin bu çatışmanın dışında kalması gerektiğini düşünüyoruz. Ateşkese çağırıyoruz. Her iki tarafın geri vites yapmasını istiyoruz. Bu iki ülkenin liderleriyle görüşerek bu çağrıda bulunduk.” ifadelerini kullandı.

Pompeo, “Şiddetin etnik ve politik çatışmaları ve mücadeleyi çözmeyeceğini ve onlara katılacak üçüncü tarafların, diğer ülkelerin varlığının sorunu daha da kötüleştireceğini önümüzdeki günlerde göreceklerini umuyoruz.” diye ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun‘un Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Biegun’un, görüşme sırasında ABD olarak Artsakh (Dağlık Karabağ) bölgesinde yaşanan çatışmalardan son derece endişeli olduklarını vurguladığı belirtilen açıklamada, Ermenistan ve Azerbaycan yönetimlerine çatışmalara son vermeleri çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Bakan Yardımcısı Biegun, Dağlık Karabağ sorununa askeri harekatın bir çözüm olmayacağını vurgulayarak tarafları derhal ateşkes ilan etmeye çağırdı. Ayrıca çatışmaya kalıcı bir çözüm bulmak için Minsk Grubu eş başkanları himayesinde müzakerelere devam etmelerini istedi” ifadelerine yer verildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/13/ABD-Azerbaycan-Ermenistan/195527