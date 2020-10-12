Azerbaycan ordusu vurmaya devam ediyor: Komutan öldürüldü taburdaki askerler mevzileri bırakıp kaçtı

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Moskova’da yapılan ateşkese uymayarak sivil yerleşim yerlerine saldırılarını sürdüren Ermenistan ordusuna Azerbaycan ordusu ağır kayıplar vermeyi sürdürüyor. Çıkan çatışmalarda Ermenistan ordusuna ait çok sayıda asker ve askeri araç gerek etkisiz hale getirilirken bölgede bulunan bir taburun ise mevkilerini bırakıp kaçtığı belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 246. Alayın tabur komutanı Yarbay Arthur Grigoryan’ın da öldürülenler arasında yer aldığı öğrenildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada,” 11-12 Ekim gecesi, tüm cephe boyu durum gergin kaldı.

ÇOK SAYIDA ERMENİ ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İnsani ateşkese uymayan Ermenistan ordusu, kaybettikleri mevzileri geri almak için Ağdere-Ağdam ve Füzuli-Cebrayıl yönünde küçük gruplar halinde defalarca Azerbaycan birliklerine saldırı girişiminde bulundu” ifadelerine yer verdi.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Horadiz köyünde Azerbaycan tarafından imha edilen tank ve askeri araçlar böyle görüntülendiAzerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Horadiz köyünden yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde yol kenarına bırakılan tanklar ve askeri araçlar görünüyor.

Çıkan çatışmalarda çok sayıda Ermenistan askeri, 3 BM-21 “Grad” roketatar, 1 T-72 tankı, çok sayıda askeri araç cephenin farklı yönlerinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ASKERLER MEVKİLERİNİ BIRAKIP KAÇTI

Operasyonlarda, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 9. Alayı Topçu Komutanı Hadrut yerleşim biriminden çekildiği ve alayın 5. taburunun askerleri mevkilerini bırakarak kaçtığı aktarıldı.

TABUR KOMUTANI DA ÖLDÜRÜLDÜ

Ayrıca açıklamada, 246. Alayın tabur komutanı Yarbay Arthur Grigoryan, öldürülenler arasında yer aldığı ve tüm cephe hattının Azerbaycan ordusunun kontrolü altına olduğu bildirildi.

Azerbaycan halkından Erdoğan mesajı: Ona güveniyoruzErmenistan’ın ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik saldırıda bulunduğu Azerbaycan’ın Gence kentinde halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesaj gönderdi. Gence’de yaşayan yaşlı kadın, ‘Türk milletine güveniyoruz. Onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. Buradayız, kaçmadık’ ifadelerini kullandı.

https://www.yenisafak.com/dunya/azerbaycan-ermenistan-catismasinda-son-durum-taburdaki-askerler-mevzileri-birakip-kacti-3570574