Azerbaycan-Ermenistan ateşkesi İsrail tarafından memnuniyetle karşılandı

İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz, Ordu Radyosuna verdiği demecinde, Rusya önderliğinde sağlanan Ermenistan-Azerbaycan güçleri arasındaki ateşkes için memnuniyetini ifade etti.

Ushpiz, İsrail’in her iki ülke ile işbirliğini ilerletmek için her tür faaliyete hazır olduğunu da belirtti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Karabağ’da çıkan çatışmalar sonrası uluslararası toplum İsrail’i Azerbaycan’a silah ve mühimmat sağlamakla suçlamıştı. Ancak İsrail-Azerbaycan ekonomik ve askeri işbirliği uzun yıllar öncesine dayanıyor. İsrail petrol ithal ettiği ülkeye insansız hava araçları, füzeler, ve benzeri gelişmiş elektronik savunma ekipmanları satıyor.

Rusya’nın arabuluculuğunda Moskova’da imzalan ateşkes sonrası yapılan anlaşma tüm silahların susmasını, esir değişimi ve ölen askerlerin naaşlarının ülkelerine iade edilmesini içeriyor.

Karabağ uluslararası toplum tarafından Azerbaycan’ın bir parçası olarak kabul edilirken, Ermeni yetkililerin yönettiği bölgede, etnik Ermeni nüfus yoğunluğu dikkat çekiyor.

https://www.salom.com.tr/haber-116121-azerbaycanermenistan_ateskesi_Israil_tarafindan_memnuniyetle_karsilandi.html