Menajerimi Ara dizisi ”Mayda” kim?

Aslı Mavitan, Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon bölümü mezun olan Aslı Mavitan’ın annesi 1973 Türkiye güzeli Yıldız Arhan, babası ise ünlü şarkıcı (Hayık Aram Tataryan) Hayko‘dur.Güzel spiker, 8 yaşından beri annesinin ikinci kocası işadamı Ahmet Mavitan ile birlikte yaşıyor. 1998 yılında 18 yaşına geldiğinde mahkeme kararı ile soyadını üvey babasının soyadıni aldı. Aslı Mavitan, 18 yaşına girince de Hristiyanlığı bırakıp İslamiyet’i seçmiş.

Asıl babasının ilk eşinden Alex adlı kardeşi şarkıcılık yapmaktadır. Annesinin ikinci eşi Ahmet Mavitan’dan da bir erkek kardeşi vardır. Yıldız Arhan 2015 yılında Ahmet Mavitan’dan boşandı.

Aslı Mavitan, TV8’de spikerlik yaptığı dönemde, Yılın En İyi Hafta Sonu Ana Haber Spikeri Seçildi. Bir çok tv kanalında spikerlik ve sunuculuk yaptı. Spor yapmayı, ata binmeyi ve kitap okumayı çok seviyor.

2012 yılının en iyi hafta sonu ana haber akşam spikeri Aslı Mavitan seçildi. Beyaz tv ekranlarında 2014 yılından itibaren yayınlanan İşin Aslı isimli programı sundu.

2018 yılında Show TV’de yayınlanan Gülperi dizisinin kadrosunda yer alan, Aslı Mavitan, dizide Ayşegül karakterine hayat verdi. Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Aslı Mavitan’ın ilk ciddi dizisi Menajerimi Ara dizisi olacaktır.

Aslı Mavitan, 2015 tarihinde gittigidiyor.com’un Otomotiv Kategori Müdürü Kaan Balkaş ile evlendi.çift 2018 temmuz tarihinde boşandı.

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