Artsakh releases names of 26 more fallen soldiers

The Artsakh (Nagorno-Karabakh) Defense Ministry has released the names of 26 more servicemen killed during the repulse of the Azerbaijani aggression.
Gorgyan Roman Nairi, born in 2000
Mesropyan Monte Hovik, born in 2001
Muradyan Suren Sargis, born in 2000
Khachatryan Gegham Karen, born in 2001
Yeghoyan Artyom Arshak, born in1997
Yurdinyan Levon Hayk, born in2001
Movsisyan Senik Ara, born in 2001
Badalyan Samvel Vahagn, born in 2000
Alexandryan Emil Armen, born in 2000
Azizyan Khachatur Gagik, born in 2000
Davtyan Narek Davit, born in 2001
Danielyan Arthur Vardanik, born in 1995
Bagiants Albert Suren, born in 1976
Rostomyan Hakob Ara, born in 1989
Karapetyan Hovhannes Garnik, born in 1996
Israelyan Marat Nikolay, born in 1978
Potoyan Roman Armen, born in 2001
Toroyan Grigor Robert, born in 2001
Manvelyan Hunan Sargis, born in 2000
Ayvazyan Pap Garik, born in 2001
Hovhannisyan Narek Kamsar, born in2000
Volunteer Mkrtchyan Tigran Fahrad, born in1995
Ghazaryan Arthur Karapet, born in 1984
Zakaryan Tigran Shahen, born in 2000
Konyan Norayr Grigor, born in 2000
Harutyunyan Karapet Mkrtich, born in 2001.
https://www.panorama.am/en/news/2020/10/09/Artsakhfallen-soldiers/2378001
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