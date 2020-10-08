Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ermeni ve Azerbaycanlı mevkidaşları ile görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ermenistan ve Azerbaycan Savunma Bakanları ile telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ’daki durumu değerlendirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 7 Ekim akşamı Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, görüşmeler sırasında Dağlık Karabağ’daki mevcut durumun ele alındığı ifade edildi.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/08/Rusya-Ermenistan-Azerbaycan/195008
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