MUCİZE KURTULUŞ

HYETERT – İncil’in gücü her zaman mucizevidir. Hayatları ruhen değiştirdiği gibi fiziksel olarak da hayat değiştirebilen bir kalkandır; Dağlık Karabağ’da yoğunlaşan çatışmalar sırasında yaralanan 20 yaşındaki genç bir askerin hikayesinde olduğu gibi.

Genç asker, kol, bacak ve karnına isabet eden bomba parçalarıyla yaralanmış ve ameliyat edilmek üzere Yerevan’a götürülmüştür. Tedavi esnasında hazır bulunan hemşirenin, askerin annesine hasarlı bir İncil göstererek şöyle demiştir: ” Sevgili hanımefendi, oğlunuz bu İncil sayesinde kurtuldu, çünkü cebinde taşıyor olduğu bu Incil’e isabet eden parça vücuduna gelseydi…”

Bu, Ermenistan’daki Kitabı Mukaddes Şirketi’nin askerler için özel üretilmiş İncil ve Mezmurlar’dan bir kopyaydı.