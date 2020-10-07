Hrant Dink’in öldürüldüğü yerde hedefte yine Ermeniler vardı

BETSY PENSO

Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ bölgesi sebebiyle yaşanan gerilim, Türkiye’de kendisini Türkiyeli Ermeniler üzerinden göstermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Kumkapı ve Balat’tan geçen Azerbaycan bayraklı konvoy bu sefer de Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı Osmanbey’deydi. Bu sefer hedefte senelerce Agos Gazetesi’nin ofisine ev sahipliği yapmış Halaskargazi Caddesi üzerindeki Sebat Apartmanı vardı. 2007 yılında konvoyun boy gösterisi yaptığı bu caddede Hrant Dink’in katledilmişti. Hrant Dink için adalet arayışı ise hala devam ediyor.

Agos’un eski ofisinde şu anda ise 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekanı bulunuyor.

Bu akşam,

Agos gazetesi önü, Ermenlilerin yoğun yaşadığı Osmanbey. pic.twitter.com/sbNOgMahvn — Nurhan Çetinkaya (@nurhancetinkaya) October 5, 2020

Türkiyeli Ermeniler, sorumlu olmadıkları bir savaş yüzünden günlerdir arka arkaya hedef gösteriliyorlar.

Hrant Dink katledilmişken, acısı daha tazeyken, katliamı olumlar şekilde Hrant Dink Hafıza Mekanı’nın olduğu yere organize olup giderek ırkçı ve savaşı övücü sloganlar atmak neyin nesidir?

Bunları kim organize ediyor?

Devlet denen şey neden sessiz?! pic.twitter.com/DWpo6BfITM — Said Sefa (@sefa_said) October 5, 2020

Diğer yandan sosyal medyada milliyetçi bir kesim Hrant Dink’in Dağlık-Karabağ konusundaki düşüncesini hatırlatıp, tüm Ermeniler’e Hrant Dink’i örnek almaları gerektiğini bildirdiler. (Hrant Dink verdiği bir röportajda, Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan geri çekilmesi gerektiğini söylemişti.) Oysa aynı grup, Hrant Dink’in kendisini nasıl güvercin tedirginliğinde hissettiğini hatırlamamış ve Ermeni toplumunun ruh halini anlamamıştı.

*Avlaremoz’un resmi bir görüşü yoktur. Yayımlanan yazılar, yazı sahibinin kendi görüşleridir. Çok sesli bir platform olma amacı taşıyan Avlaremoz’da, nefret söylemi içermedikçe, farklı düşünceler kendisine yer bulmaktadır.

https://www.avlaremoz.com/2020/10/07/hrant-dinkin-olduruldugu-yerde-hedefte-yine-ermeniler-vardi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hrant-dinkin-olduruldugu-yerde-hedefte-yine-ermeniler-vardi&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hrant-dinkin-olduruldugu-yerde-hedefte-yine-ermeniler-vardi