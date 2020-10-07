Avrasya Ekonomik Komisyonu’nun heyeti Yerevan’da

Avrasya Ekonomik Komisyonu’nun heyeti, Yönetim Kurulu Başkanı Mikhail Myasnikovich başkanlığında Ermenistan’da.

9 Ekim tarihinde Yerevan’da Avrasya Hükümetlerarası Konsey toplantısının gerçekleştirilmesi öngörülmüştü. Bu kapsamda Ermenistan yönetimi ile de farklı görüşmeler yapılacak.

Ancak 6 Ekim’de Kırgızistan Başbakanı Kubatbek Boronov’un istifa ettiği öğrenildi. Hükümetlerarası Konsey Toplantısının yapılması için tüm tarafların toplantıya katılması şarttır. Oluşan durumda Yerevan’da diğer Başbakanların katılımıyla yapılacak görüşme, bir çalışma toplantısı niteliğinde olacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/07/Avrasya-Ekonomik-Komisyonu-Ermenistan/194946