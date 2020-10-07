AİHM kararı: Ermenistan’ın başvurusu üzerine Türkiye’ye ‘geçici tedbir’ uygulanacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ermenistan’ın dolaylı yoldan Dağlık Karabağ çatışmasına katıldığı iddiasıyla Türkiye için istediği “geçici tedbir” başvurusunu kabul etti.

AİHM bugünkü kararında, Türkiye dahil çatışmaya doğrudan veya dolaylı olarak dahil olan tüm ülkelerin sivil haklarının ihlaline yol açan eylemlerden kaçınmaya ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstermeye çağırdı.

Yapılan açıklamada 7 hakimden oluşan ilgili dairenin, Ermenistan’ın başvurusunun, Strasbourg mahkemesinin İçtüzüğün 39. maddesi uyarınca değerlendirilmesine karar verdiği bildirildi.

AİHM, 30 Eylül’de de Ermenistan’ın Azerbaycan’a geçici tedbir uygulanması yolunda yaptığı başvuruyu kabul etmişti. Daha sonra Yerevan yönetimi, Ankara’nın da çatışmalara katıldığını iddia ederek 4 Ekim’de AİHM’e Türkiye için benzer talepte bulundu.

Uluslararası hukuka göre Dağlık Karabağ, Azerbaycan’ın bir parçası ancak nüfusun çoğunluğunu oluşturan Ermeniler, Azerbaycan yönetimine karşı çıkıyor. Özerklik statüsündeki paylaşılamayan bölgenin idaresi Ermenistan’ın da desteğiyle, 1990’lardaki savaştan bu yana Ermenilerin elinde.

Geçici tedbirler nedir?

AİHM İçtüzüğü’nün 39. maddesi gereğince, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf herhangi bir Devlet hakkında geçici tedbir kararı verebilir.

Geçici tedbirler, AİHM’in yerleşik uygulamalarına göre telafisi mümkün olmayan bir zararın meydana gelmesine ilişkin olası bir riskin söz konusu olduğu hallerde uygulanan acil durum tedbirleridir.

Bu tedbirlerin alınmasına AİHM’de görüşülen davayla bağlantılı şekilde ve AİHM’in söz konusu davanın kabul edilebilirlik veya esası hakkında vereceği karara halel getirmeksizin karar verilir.

https://tr.euronews.com/2020/10/07/aihm-karari-ermenistanin-basvurusu-uzerine-turkiye-ye-gecici-tedbir-uygulanacak