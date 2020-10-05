YDP’den Ermenistan’a çağrı: Devlet gibi Ordu ile savaş! Çete gibi sivillere saldırma

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Yeni Dünya Partisi Genel Başkanı Emanullah Gündüz, Ermenistan’ın sivil yerleşim yerlerini hedef almasını sert şekilde eleştirdi. Gündüz Ermenistan’a, “Devlet gibi Ordu ile savaş, çete gibi sivillere saldırma” çağrısı yaptı.

Yeni Dünya Partisi Genel Başkanı Emanullah Gündüz, “Ermenistan çetecilik yaparak savaş suçu işlemiştir. Cenevre sözleşmesini ihlal etmiştir” dedi.

YDP Lideri Emanullah Gündüz, Ermenistan’ın savaş suçu işlediğini Cenevre sözleşmesini ihlal ettiğini vurgulayarak şunları dile getirdi:” Ermenistan Azerbaycan ordusu ile savaşacak güçte değil o yüzden sivil yerleşim yerlerine saldırmaktadır. Ermenistan eğer devletse devlet gibi Ordu ile savaşmalıdır. Çete gibi hareket eden sivilleri katleden Ermenistan acınası bir durumdadır. Ermenistan sivilere saldırarak Cenevre sözleşmesini ihlal etmiştir savaş suçu işlemiştir ama batı buna müdahale etmez çünkü ölen Türk ve Müslümansa Batı hep görmezden gelir. Onların insan hakları ve demokrasileri sadece kendileri batılılar Hristiyan ve Yahudiler içindir. Paşinyan hükümeti çok zorda o yüzden masumları öldürüp iç politikada gücünü korumaya çalışmaktadır.”

Güçlü Türkiye güçlü Türki Cumhuriyetleri demek YDP Lideri Emanullah Gündüz Azerbaycan’a destek sunan Türkiye’ye vurgu yaparak Azerbaycan’ın başarısı Türkiye desteği iledir diyerek şu şekilde konuştu: Azerbaycan 28 yıldır bu sorunu yaşamaktadır ancak şuana kadar ona motivasyon ve silah desteği sağlayacak güçlü Türkiye yoktu. Bugün Türkiye SİHA İHA ve radar sistemleri ile Azerbaycan’a büyük destek sağlamaktadır. Ermenistan’ın düşen iki savaş uçağı Bizim Koral radar sistemi teknolojimiz ile olmuştur. Güçlü Türkiye demek güçlü Türki Cumhuriyetler demek. Güçlü Türkiye demek bölgede adalet demek. Güçlü Türkiye mazlumların yükselişi demek.

https://www.memleket.com.tr/ydpden-ermenistana-cagri-devlet-gibi-ordu-ile-savas-cete-gibi-sivillere-saldirma-2085617h.htm