Savaş karşıtı Azeri ve Ermeni gençlerden ortak metin: Bu savaşın kazananı yok

Güney Kafkasya halklarından bir grup genç, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmaları durdurmak amacıyla ortak bir metin hazırladı. Dünyanın çeşitli yerlerinden barış yanlılarının imzalarıyla destek verdiği metinde, “Bu savaşın kazananı yok. Bütün Kafkasya’ya sefalet, ölüm, fakirlik ve bölgenin bağımsızlığının kaybını getiriyor. Dış güçleri daha fazla çatışmayı kışkırtmamaya ve savaş yapma sürecinin bir parçası olmamaya çağırıyoruz” denilerek taraflara acil ateşkes çağrısı yapıldı.

Alper Budka

DUVAR – Ermenistan ve Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ’daki çatışmalar sürerken bir grup Azerbaycanlı, Ermeni ve Gürcü genç, Kafkasya’da ve Karabağ’da barış için ortak bir metin hazırladı.

Farklı Kafkas ülkelerinden ve dünyadan savaş karşıtlarının imza attığı metinde, taraflar acil ateşkes yapmaya ve barışın barışın parçası olmaya çağrıldı.

Birbirlerini barış ve çatışma workshoplardan tanıyan ve sosyal medyadan eklenenlerle büyüyen grup, ilk olarak mayıs ayında “Caucasus Talks” adlı bir projeye başladı. Bu amaçla açtıkları web sitesinde birbiriyle kavgalı ülkelerin gençlerini tanıştıran grup, temmuz ayında Azerbaycan’ın Tovuz kentinde yaşanan çatışmaların ardından platformlarını ilan ettiler.

4 Azerbaycanlı, 3 Ermeni, 3 Gürcü arkadaştan oluşan çekirdek grup, Karabağ‘ı bölgesel bir sorun olarak görüyor ve yalnız Karabağ için değil, tüm bölge için barış isteyen farklı etnik kökenlerden Kafkas gençlerinin sesini duyurmaya çalışıyor.

TÜRKİYE’DEN PAYLAN VE DANZİKYAN DA VAR

İmzacılar arasında Uruguay’dan, Almanya’dan, İngiltere’den, ABD’den, Nijerya’dan, Rusya’dan, İsrail’den, dünyanın çeşitli ülkelerinden savaş karşıtları, Laurence Broers, Azeri savaş karşıtları Gıyas İbrahimov ve Nazrin Qadimova’nın yani sıra, Türkiye’den HDP milletvekili Garo Paylan ve Yetvart Danzikyan gibi tanınmış isimler de bulunuyor.

‘BU SAVAŞIN KAZANANI YOK’

İmzaya açılan metinde şu görüşler dile getirildi:

“Sen bu mesajı okurken Dağlık Karabağ içinde ve çevresinde insanlar ölüyor. Genç çocuklar ve adamlar ufukta bir çözüm olmaksızın birbirlerini öldürüyorlar.

Savaşta esas yitirilen nesnel hakikat değil. Gerçek insanların, gerçek çocukların hayatları yok oluyor.

Bu bütün Güney Kafkasya’nın kaybettiği bir muharebeye dönüşüyor.

Eğer seni şu anda etkilemiyorsa, savaş veya savaşın sonuçları yarın sana da ulaşacak.

Savaş çatışmayı hiçbir zaman çözmeyecek, sadece bizi daha karanlık, daha kısır bir bitmeyen savaşlar döngüsünde bırakacak.

Barışı savunmak tarafsız bir duruş değil. Savaş anlatılarıyla koşullandırılan militarist duruşları reddediyoruz ve bunun yerine barışı inşa etmenin yollarını arıyoruz.

Bu savaş geçmişin trajedilerini ve yaralarını geri çağırıyor. Onları iyileştirmek için hiçbir şey yapmadığı gibi yenilerini yaratıyor.

Bu savaşın kazananı yok. Bütün Kafkasya’ya sefalet, ölüm, fakirlik ve bölgenin bağımsızlığının kaybını getiriyor.

Dış güçleri daha fazla çatışmayı kışkırtmamaya ve savaş yapma sürecinin bir parçası olmamaya çağırıyoruz.

Acil bir ateşkes ilanını ve çatışmanın tarafları olan Ermenistan ve Azerbaycan’daki tüm kesimleri dahil edecek kapsayıcı görüşmelerin başlamasını savunuyoruz.”

İMZACILAR:

Sevan Değirmenciyan (Turkey)

Yetvart Danzikyan (Turkey)

Norayr Olgar (Turkey)

Alexis Kalk (Germany)

Sayat Tekir (Holland)

Ani Kalk (Turkey)

Deniz Karagöz (Germany)

Diren Cevahir Şen (Turkey)

Mirkamran Huseynli (Azerbaijan)

Sophio Tskhvariashvili (Georgia)

Katie Sartania (Georgia)

Christina Soloyan (Armenia)

Leon Aslanov (UK)

Diana Yayloyan (Russia/Armenia)

Mete Ulutaş (Turkey)

Giyas Ibrahimov (Azerbaijan)

Ilkin Huseynli (Azerbaijan)

Nijat Mammadbayli (Azerbaijan)

Garo Paylan (Turkey)

Raphael Gregorian (UK)

Lucia Gonzalez Mantecon (UK)

Rahim Shaliyev (USA)

Mariam Yeghiazaryan (Armenia)

Arpi Bekaryan (Armenia)

Zhala Bayramova (Azerbaijan)

Azerbaijan Under Legal Criticism (Azerbaijan)

Kristina Hakobyan (Armenia)

Arthur Harutyunyan (Armenia)

Rudik Hakobyan (Armenia)

Donara Hakobyan (Armenia)

Rudolf Harutyunyan (Armenia)

Shushan Hakobyan (Armenia/USA)

Armen Poghosyan (Armenia/USA)

George Gevorkyan (Armenia)

Koryun Avanesyan (Armenia)

Grigor Mantashyan (Armenia)

Gor Kharatyan (Armenia)

Gevorg Melikjanyan (Armenia)

Nare Zakaryan (Armenia)

David Balayan (Armenia)

Hamlet Ayvazyan (Armenia)

Arthur Harutyunyan (Armenia)

Arsen Khurshudyan (Armenia)

Daniel Martinez del Rio (Spain)

Ashot Baghdasaryan (Armenia)

Hovsep Poghosyan (Armenia)

Onik Shakhsuvaryan (Armenia)

Artyom Mkrtchyan (Armenia)

Arpi Mkrtchyan (Armenia)

George Melkumian (Armenia)

Ashot Baghdasaryan (Armenia)

Ann-Sofie Öist (Finland)

Tamta Tatarashvili (Armenia/Georgia)

Lillian Babayan (UK)

Cengiz Babalık (Turkey)

Arno Kalaycı (Turkey)

Anush Petrosyan (Armenia)

Khanum Gevorgyan (Armenia)

Namiq Abdullayev (Azerbaijan)

Gabriela N. Romanou (Greece)

Beyhan Demir (Turkey)

Anna Hakobyan (Armenia)

Hilda Çelik (Turkey)

Betigul Ceylan (UK)

Toghrul Valiyev (Azerbaijan)

Lilit Gizhlaryan (Armenia)

Areg Aslanov (Spain)

Tigranna Zakaryan (France)

Anna Gevorkyan (USA)

Haig Jack Zakaryan (USA)

Martin Zakaryan (USA)

Vanessa Ducher (France)

Veronika Zablotsky (Germany)

Julie Duvert (France)

Jennifer Nguyen (France)

Arsen Papiyan (Armenia)

Areg Amirkhanyan (Armenia)

Robert Musaelyan (Armenia/Russia)

Samvel Musaelyan (Armenia/Russia)

Shalala Mamedova (Azerbaijan)

Nazrin Gadimova Akbulut (Azerbaijan/Turkey)

Anush Mirzoyan (Armenia)

Anna Hakobyan (Armenia)

Armen Aghajanyan (Armenia)

Armen Sedrakyan (Armenia)

Maro Abovyan (Armenia)

Varduhi Balyan (Armenia/Turkey)

Emine Özkan (Turkey)

Koray Doğan Urbarlı (Turkey)

Yavuz Okçuoğlu (Turkey)

Astirg Agopian (France)

Emil Aslan, IIR Prague (Czech Republic)

Klaudia Kosicińska (Poland/Georgia)

Anna Cieślewska (Georgia/Poland)

Magdalena Kondas (Poland)

Ketevan Kvlividze (Georgia)

Irakli Mikiani, One Caucasus (Georgia)

Lude Victor Reno, One Caucasus (France/Poland)

Mikheil Aslikiani (Georgia)

Nino Khundadze (Georgia)

Abdulmumeen Sidiq (Nigeria)

Ketevan Midelashvili (Georgia)

Helen Mechitova (Georgia)

Witek Hebanowski (Poland)

Anush Arzumanyan (Armenia)

Nino Kurtanidze (Georgia)

Alla Parunova (Tbilisi, Georgia)

Xaqani Hass (Hakani Has) (Turkey)

George Qehyan (Armenia/Poland)

Marine Martirossian (Armenia)

David Leupold (Germany)

Rik Adriaans (The Netherlands)

Bahruz Samadov (Czech Republic/Azerbaijan)

Ayten Farhadova (Azerbaijan)

Gumru Aliyeva (Azerbaijan)

Edita Badasyan (Georgia/Germany)

Ajay Jonathan (Czech Republic)

Gayane Ayvazyan (Armenia)

Vahid Ali (UK/Azerbaijan)

Aramazd Poghosyan (Armenia/USA)

Tigran Poghosyan (Armenia/USA)

Veronika Harutyunova (Armenia)

Janna Harutyunova (Armenia)

Andrew Wilson (Czech Republic/USA)

Florik Ghazaryan (Armenia)

Gayaneh Vardanyan (France/Armenia)

Heydər İsayev (Georgia/Azerbaijan)

Ismi Aghayev-Shahzade (Georgia/Azerbaijan)

Maia Barkaia (Georgia)

Lilith Aloian (China/Armenia)

Luka Nakhutsrishvili (Georgia)

Qingyou Xiao (China)

Zuleykha Shirinova (Hungary/Azerbaijan)

Eldar Mamedov (Belgium)

Hamida Giyasbayli (Azerbaijan)

Jeyran Mamedova (Azerbaijan)

Ruzanna Azizyan (Armenia)

Maia Tabidze (Georgia)

Samvel Grigoryan (Armenia)

Zara Harutyunyan (Armenia)

Marusya Sepkhanyan (Armenia)

Rainer Ruge (Germany)

Zahra Ismayilli (Azerbaijan)

Vahram Shaboyan (France/Armenia)

Shannon Nichols (USA/Finland)

Thoma Sukhashvili (Georgia)

Astine Badeyan (Armenia)

Annika Stein (Germany)

Andre Martirosyan (UK)

Matthias Klingenberg (Germany)

Dzovinar Derderian (USA/Armenia)

Knar Khudoyan (Armenia)

Lala Aslikyan (Armenia)

Armen Harutyunyan (Armenia)

Demetra Kourri (United Kingdom)

Artsrun Pivazyan (Armenia)

Lilit Dabagian (Kyrgyzstan)

Anush Sargsyan (Armenia)

Ani Tadevosyan (Armenia)

Lilit Ayvazyan (Armenia)

Anton Ivchenko (Armenia)

Robin Shakibaie (Germany)

Tamar Khutsishvili (Germany)

Gevorg Mnatsakanyan (Armenia/Germany)

Monika Durajová (Czech Republic)

Mariana Karkoutly (Syria/Germany)

Hayk Petrosyan (Armenia)

Knarik Tadevosyan (Armenia)

Tamara Pataridze (Georgia)

Rovshan Mammadli (Azerbaijan)

Florian Mühlfried (Georgia/Germany)

Nevena Š. Radosavljevic (Germany)

Agharahim Poladov (Azerbaijan)

Markus Sattler (Germany)

Nargiza Arjevanidze (Georgia)

Nargiz Mukhtarova (Azerbaijan)

Zori Eghikyan (Armenia/Russia)

David Badikyan (Armenia)

Anna Hakobyan (Armenia)

Nona Aleksanyan (Armenia/Russia)

Milad Mohamadi (France)

Karin Sandrouni (Israel/Hungary)

Arakel Minassian (Canada/USA)

Vazgen Harutyunyan (Armenia)

Nişan Güreh (Turkey)

Robert Goldammer (Germany)

Alexandre Akchatel (France)

Anet Hodikova (Czech Republic)

Shota Saghinadze (Georgia)

Getuno Kelvin (Kenya)

Philipp Reichmuth (Germany)

Eleni Sentemente (Greece/Germany)

Aykan Sever (Turkey)

Ramon Tena Pera (Andorra)

Bektaş Uğural (Turkey/The Netherland)

Stefan B. Kirmse (Germany)

Christian Kreil (Germany)

Urban Jakša (Slovenia)

Jessica Rodriguez (USA)

Vigan Aliu (Kosovo/Canada)

Marina Danoyan (Armenia/Finland)

Hrayr Savzyan (Armenia)

Andreas Kiessling (Germany)

Mischa Bareuther (Germany)

Laurence Broers (UK)

Anahit Aharonian (Uruguay)

Adrian Lomlomdjian (Argentina)

Gohar Sharoyan (Luxemburg/Armenia)

Gevorg Mnatsakanyan(Armenia/Germany)

Giorgi Janjalashvili (Georgia)

Zori Hayrapetyan (Armenia)

Shalala Mammadova, Azerbaijan

Gvantsa Davitelashvili (Georgia)

Emma Khachatryan (Armenia)

Tayfun Balçık (Turkey/The Netherland)

Mahmut Erciyas (Turkey/The Netherland)

Avetik Karagulyan (Armenia/ France)

Marine Danielyan (Armenia)

Tigran Ghardashyan (Armenia)

https://www.gazeteduvar.com.tr/savas-karsiti-azeri-ve-ermeni-genclerden-ortak-metin-bu-savasin-kazanani-yok-haber-1500856