Karabağ’ın başkenti Stepanakert yoğun bir şekilde bombalanıyor

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri 5 Ekim saat 10:20 itibarıyla Artsakh Cumhuriyeti’nin (Karabağ) başkent Stepanakert’ı ateş altında tutmaya devam ediyor ve yoğun bir şekilde şehir bombalanıyor.

Sivilleri hedef alan bu insandışı saldırılar sonucunda sakinler arasında kayıplar meydana geliyor. Açıklanan resmi verilere göre şu ana kadar 17 sivil hayatını kaybetti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Şuşan Stepanyan ayrıca, gece saatlerinde ve sabaha doğru askeri opersyonların ve çatışmaların devam ettiğini belirtti.

Hatırlanacağı üzere Azerbaycan 27 Eylül tarihinde sabah saatlerinden itibaren Karabağ’a karşı hava ve füze saldırısı başlattı. Onların hedefinde hem askeri, hem de sivil yapılar var. Özellikle başkent Stepanakert’e yönelik yoğun hava saldırıları devam ediyorlar. Artsakh ve Ermenistan Cumhuriyetlerinde savaş hali ilan edildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/05/Karabağ-Stepanakert-bombalanıyor/194628